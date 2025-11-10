https://1prime.ru/20251110/tramp-864400091.html
Трамп предупредил о последствиях возможного признания пошлин незаконными
Трамп предупредил о последствиях возможного признания пошлин незаконными - 10.11.2025, ПРАЙМ
Трамп предупредил о последствиях возможного признания пошлин незаконными
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может быть вынуждена вернуть более 2 триллионов долларов торговым партнерам в случае признания его пошлин... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:44+0300
2025-11-10T23:44+0300
2025-11-10T23:44+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может быть вынуждена вернуть более 2 триллионов долларов торговым партнерам в случае признания его пошлин незаконными американским верховным судом. "Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
