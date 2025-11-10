https://1prime.ru/20251110/tramp-864400091.html

Трамп предупредил о последствиях возможного признания пошлин незаконными

Трамп предупредил о последствиях возможного признания пошлин незаконными

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ.

мировая экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

верховный суд

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может быть вынуждена вернуть более 2 триллионов долларов торговым партнерам в случае признания его пошлин незаконными американским верховным судом. "Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.

сша

