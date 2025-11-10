Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли до 158,6 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20251110/tsb-864392577.html
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках выросли в октябре до 158,6 миллиарда рублей против 86,6 миллиарда в сентябре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В октябре объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках существенно возрос относительно предыдущего месяца и составил 158,6 миллиарда рублей (в сентябре – 86,6 миллиарда, в октябре 2024 года были продажи на 26,8 миллиарда)", - говорится в обзоре. Среднемесячный уровень покупок с января по сентябрь 2025 года составил 84,4 миллиарда рублей. Рост покупок валюты относительно предыдущего месяца был обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц, направивших средства на валютные депозиты, отмечает регулятор. "Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 918 миллиардов рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,2 раза больше – 1,062 триллиона рублей", - также сообщает регулятор. Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в октябре вырос по сравнению с сентябрем с 2,8 триллиона рублей до 3 триллионов рублей. В 2025 году среднемесячный показатель спроса составил 2,5 триллиона рублей за счет просадки в апреле – июле 2025 года, оценил ЦБ.
Среднемесячный уровень покупок с января по сентябрь 2025 года составил 84,4 миллиарда рублей. Рост покупок валюты относительно предыдущего месяца был обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц, направивших средства на валютные депозиты, отмечает регулятор.
"Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 918 миллиардов рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,2 раза больше – 1,062 триллиона рублей", - также сообщает регулятор.
Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в октябре вырос по сравнению с сентябрем с 2,8 триллиона рублей до 3 триллионов рублей. В 2025 году среднемесячный показатель спроса составил 2,5 триллиона рублей за счет просадки в апреле – июле 2025 года, оценил ЦБ.
