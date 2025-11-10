https://1prime.ru/20251110/tsb-864392577.html

Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли до 158,6 миллиарда рублей

Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли до 158,6 миллиарда рублей - 10.11.2025, ПРАЙМ

Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли до 158,6 миллиарда рублей

Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках выросли в октябре до 158,6 миллиарда рублей против 86,6 миллиарда в сентябре, следует из "Обзора | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T19:19+0300

2025-11-10T19:19+0300

2025-11-10T19:19+0300

рынок

финансы

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках выросли в октябре до 158,6 миллиарда рублей против 86,6 миллиарда в сентябре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В октябре объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках существенно возрос относительно предыдущего месяца и составил 158,6 миллиарда рублей (в сентябре – 86,6 миллиарда, в октябре 2024 года были продажи на 26,8 миллиарда)", - говорится в обзоре. Среднемесячный уровень покупок с января по сентябрь 2025 года составил 84,4 миллиарда рублей. Рост покупок валюты относительно предыдущего месяца был обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц, направивших средства на валютные депозиты, отмечает регулятор. "Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 918 миллиардов рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,2 раза больше – 1,062 триллиона рублей", - также сообщает регулятор. Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в октябре вырос по сравнению с сентябрем с 2,8 триллиона рублей до 3 триллионов рублей. В 2025 году среднемесячный показатель спроса составил 2,5 триллиона рублей за счет просадки в апреле – июле 2025 года, оценил ЦБ.

https://1prime.ru/20251110/valyuta-864392433.html

https://1prime.ru/20251106/minfin-864284778.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, банки, рф