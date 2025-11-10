Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ - 10.11.2025
Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ
Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ - 10.11.2025, ПРАЙМ
Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T21:55+0300
2025-11-10T21:55+0300
финансы
банки
россия
рф
минфин
нфо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 52,4%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Минфин России в октябре нарастил объем размещений ОФЗ на аукционах, выручка от размещения составила 797 миллиардов рублей (месяцем ранее – 388 миллиардов рублей), что значительно выше среднемесячного показателя выручки на аукционах в 2025 году – 408 миллиардов рублей. "Основной спрос на аукционах ОФЗ в октябре вновь предъявили СЗКО (52,4%), которые традиционно до августа являлись крупнейшими покупателями. Также значимые доли выкупили НФО (некредитные финансовые организации - ред.) в рамках доверительного управления (21,5% от всех размещений) и прочие банки (14,9%). Таким образом, первичный рынок ОФЗ вернулся к структуре, наблюдавшейся с января по июль 2025 года", - говорится в обзоре. В сентябре основной спрос на аукционах ОФЗ был почти равномерно распределен между тремя группами участников: некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления выкупили 28,9% от всех ценных бумаг, системно значимые банки купили 28,6% всех размещений, на прочие банки пришлось 26,8%. "Для выполнения нового плана заимствований на 2025 год Минфину России потребуется разместить ОФЗ на общую сумму 2,5 триллиона рублей, то есть в среднем выручка от каждого аукциона до конца года по размещению должна составлять 359 миллиардов рублей. Рост предложения, вероятно, не окажет существенного влияния на кривую доходностей ОФЗ, так как для выполнения нового плана заимствований Минфин России планирует прибегнуть к крупным размещениям облигаций с плавающим купоном (в пределах 2 триллионов рублей)", - говорится в документе.
финансы, банки, россия, рф, минфин, нфо
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Минфин, НФО
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 52,4%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
Минфин России в октябре нарастил объем размещений ОФЗ на аукционах, выручка от размещения составила 797 миллиардов рублей (месяцем ранее – 388 миллиардов рублей), что значительно выше среднемесячного показателя выручки на аукционах в 2025 году – 408 миллиардов рублей.
"Основной спрос на аукционах ОФЗ в октябре вновь предъявили СЗКО (52,4%), которые традиционно до августа являлись крупнейшими покупателями. Также значимые доли выкупили НФО (некредитные финансовые организации - ред.) в рамках доверительного управления (21,5% от всех размещений) и прочие банки (14,9%). Таким образом, первичный рынок ОФЗ вернулся к структуре, наблюдавшейся с января по июль 2025 года", - говорится в обзоре.
В сентябре основной спрос на аукционах ОФЗ был почти равномерно распределен между тремя группами участников: некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления выкупили 28,9% от всех ценных бумаг, системно значимые банки купили 28,6% всех размещений, на прочие банки пришлось 26,8%.
"Для выполнения нового плана заимствований на 2025 год Минфину России потребуется разместить ОФЗ на общую сумму 2,5 триллиона рублей, то есть в среднем выручка от каждого аукциона до конца года по размещению должна составлять 359 миллиардов рублей. Рост предложения, вероятно, не окажет существенного влияния на кривую доходностей ОФЗ, так как для выполнения нового плана заимствований Минфин России планирует прибегнуть к крупным размещениям облигаций с плавающим купоном (в пределах 2 триллионов рублей)", - говорится в документе.
Заголовок открываемого материала