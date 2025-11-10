https://1prime.ru/20251110/tsb-864396660.html

Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ

Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ - 10.11.2025, ПРАЙМ

Системно значимые банки в октябре увеличили свою долю на аукционах ОФЗ

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T21:55+0300

2025-11-10T21:55+0300

2025-11-10T21:55+0300

финансы

банки

россия

рф

минфин

нфо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 52,4%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Минфин России в октябре нарастил объем размещений ОФЗ на аукционах, выручка от размещения составила 797 миллиардов рублей (месяцем ранее – 388 миллиардов рублей), что значительно выше среднемесячного показателя выручки на аукционах в 2025 году – 408 миллиардов рублей. "Основной спрос на аукционах ОФЗ в октябре вновь предъявили СЗКО (52,4%), которые традиционно до августа являлись крупнейшими покупателями. Также значимые доли выкупили НФО (некредитные финансовые организации - ред.) в рамках доверительного управления (21,5% от всех размещений) и прочие банки (14,9%). Таким образом, первичный рынок ОФЗ вернулся к структуре, наблюдавшейся с января по июль 2025 года", - говорится в обзоре. В сентябре основной спрос на аукционах ОФЗ был почти равномерно распределен между тремя группами участников: некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления выкупили 28,9% от всех ценных бумаг, системно значимые банки купили 28,6% всех размещений, на прочие банки пришлось 26,8%. "Для выполнения нового плана заимствований на 2025 год Минфину России потребуется разместить ОФЗ на общую сумму 2,5 триллиона рублей, то есть в среднем выручка от каждого аукциона до конца года по размещению должна составлять 359 миллиардов рублей. Рост предложения, вероятно, не окажет существенного влияния на кривую доходностей ОФЗ, так как для выполнения нового плана заимствований Минфин России планирует прибегнуть к крупным размещениям облигаций с плавающим купоном (в пределах 2 триллионов рублей)", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20251022/mnfin-863822636.html

https://1prime.ru/20251110/fnb-864377986.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, минфин, нфо