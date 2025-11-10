Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем рынка цифровых финансовых активов вырос в 2,3 раза - 10.11.2025
Объем рынка цифровых финансовых активов вырос в 2,3 раза
Объем рынка цифровых финансовых активов вырос в 2,3 раза - 10.11.2025, ПРАЙМ
Объем рынка цифровых финансовых активов вырос в 2,3 раза
Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), обращающихся на рынке, вырос за девять месяцев текущего года в 2,3 раза до 623 миллиардов рублей, следует из... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T20:58+0300
2025-11-10T20:58+0300
финансы
россия
рф
цфа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859932096_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_7b6a86aaa8814899213f56a8357b7ef0.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), обращающихся на рынке, вырос за девять месяцев текущего года в 2,3 раза до 623 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "По состоянию на начало октября 2025 года объем рынка ЦФА в обращении увеличился на 128% по сравнению с началом года, достигнув 623 миллиардов рублей. Рост в третьем квартале составил 115 миллиардов рублей (на 22% относительно предыдущего квартала)", - говорится в сообщении. Объем размещенных в третьем квартале выпусков ЦФА вырос к предыдущему кварталу на 42% и составил 484 миллиарда рублей, при этом основная доля выпусков приходилась на инвесторов – юридических лиц: объемы размещения практически поровну распределены между квалифицированными и неквалифицированными инвесторами – юридическими лицами и составляют 43 и 44% соответственно, оценил регулятор. Половина размещений осуществлялась на платформах ОИС (операторов информсистем), являющихся банками, на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры размещен одинаковый объем – по 24% от общего объема. В третьем квартале ЦФА, как и ранее, использовались эмитентами в основном для привлечения краткосрочного финансирования. Так, две трети ЦФА было размещено на сверхкороткий срок – до 1 месяца (66% от общего объема размещения), оценил ЦБ. При общем росте зарегистрированных пользователей платформ ОИС до 546 тысяч лиц (+31% по сравнению с предыдущим кварталом), наблюдается уменьшение количества активных пользователей на 36%, с 97 тысяч до 62 тысяч, за счет снижения активности физических лиц. Так, по итогам третьего квартала доля активных пользователей снизилась с 23 до 11% от их общего количества, также оценил Центробанк.
20:58 10.11.2025
 
Объем рынка цифровых финансовых активов вырос в 2,3 раза

Объем рынка ЦФА в обращении за 9 месяцев вырос в 2,3 раза, до 623 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
Как будет развиваться ЦИФРа и где заканчивается ответственность регулятора в эпоху финтеха обсудили на Финополисе 2025
27 октября, 17:32
 
