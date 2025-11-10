https://1prime.ru/20251110/tsfa-864395233.html

Объем рынка цифровых финансовых активов вырос в 2,3 раза

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), обращающихся на рынке, вырос за девять месяцев текущего года в 2,3 раза до 623 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "По состоянию на начало октября 2025 года объем рынка ЦФА в обращении увеличился на 128% по сравнению с началом года, достигнув 623 миллиардов рублей. Рост в третьем квартале составил 115 миллиардов рублей (на 22% относительно предыдущего квартала)", - говорится в сообщении. Объем размещенных в третьем квартале выпусков ЦФА вырос к предыдущему кварталу на 42% и составил 484 миллиарда рублей, при этом основная доля выпусков приходилась на инвесторов – юридических лиц: объемы размещения практически поровну распределены между квалифицированными и неквалифицированными инвесторами – юридическими лицами и составляют 43 и 44% соответственно, оценил регулятор. Половина размещений осуществлялась на платформах ОИС (операторов информсистем), являющихся банками, на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры размещен одинаковый объем – по 24% от общего объема. В третьем квартале ЦФА, как и ранее, использовались эмитентами в основном для привлечения краткосрочного финансирования. Так, две трети ЦФА было размещено на сверхкороткий срок – до 1 месяца (66% от общего объема размещения), оценил ЦБ. При общем росте зарегистрированных пользователей платформ ОИС до 546 тысяч лиц (+31% по сравнению с предыдущим кварталом), наблюдается уменьшение количества активных пользователей на 36%, с 97 тысяч до 62 тысяч, за счет снижения активности физических лиц. Так, по итогам третьего квартала доля активных пользователей снизилась с 23 до 11% от их общего количества, также оценил Центробанк.

