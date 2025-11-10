https://1prime.ru/20251110/turtsija-864361815.html

Эксперт: Турция не сможет отказаться от российского газа

Эксперт: Турция не сможет отказаться от российского газа - 10.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт: Турция не сможет отказаться от российского газа

Турция в ближайшее время не сможет отказаться от закупок российского газа, однако политика Анкары по диверсификации энергоресурсов со временем может привести к... | 10.11.2025, ПРАЙМ

АНКАРА, 10 ноя – ПРАЙМ. Турция в ближайшее время не сможет отказаться от закупок российского газа, однако политика Анкары по диверсификации энергоресурсов со временем может привести к сокращению поставок из России, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар. По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" — компанией "Газпром экспорт" — и государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда — по "Турецкому потоку". "Я ожидаю продления соглашений о поставках между Турцией и Россией, срок которых истекает в конце года. Однако Турция активно диверсифицирует свои поставки за счет контрактов на сжиженный природный газ (СПГ). Здесь важно понимать, что Газпромбанк, находящийся под санкциями западных стран, играет ключевую роль в оплате поставок. Турция добивалась освобождения от санкционных ограничений как в прошлом, так и в этом году, что позволило ей продолжать закупки российского газа", — отметил Кашлылар. По его словам, Анкара в краткосрочной перспективе не сможет полностью отказаться от российского газа. "В ближайшие годы Турция не прекратит закупки из России, но успешные результаты национальных геологоразведочных работ и стратегия диверсификации могут привести к постепенному снижению объемов импорта", — подчеркнул собеседник агентства. Аналитик также отметил, что энергетическое сотрудничество остается одной из ключевых сфер взаимодействия между двумя странами, несмотря на внешнее давление. "Энергетика по-прежнему занимает важное место в турецко-российских отношениях. Но западные санкции будут оказывать влияние на закупки — и это касается не только Турции, но и таких стран, как Индия и Китай", — сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов. По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа — 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок". Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.

