В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками

Учения НАТО по борьбе с подводными лодками начинаются в Балтийском море под руководством военно-морских сил Швеции и продлятся до 14 ноября. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T00:24+0300

2025-11-10T00:24+0300

2025-11-10T00:24+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Учения НАТО по борьбе с подводными лодками начинаются в Балтийском море под руководством военно-морских сил Швеции и продлятся до 14 ноября. Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья Швеции и ее территориальных вод. Как ранее сообщали вооруженные силы королевства, Швеция проводит учения, чтобы поделиться с НАТО своими знаниями в области борьбы с подлодками. По данным ВС, неровное морское дно Швеции создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки, однако это требует определенных технологий и навыков. Шведские ВМС, как утверждают вооруженные силы, разработали возможности борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного дна Балтийского моря. В учениях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии, а также вертолеты. Подобные учения проходят второй год подряд, с осени 2026 года станут постоянными учениями альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

