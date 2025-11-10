Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251110/udobreniya-864368817.html
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений - 10.11.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики крупнейших производителей минеральных удобрений на период до 31 мая 2026 года,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:33+0300
2025-11-10T10:33+0300
экономика
бизнес
рф
минеральные удобрения
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/75780/06/757800658_0:617:1337:1369_1920x0_80_0_0_60a1f62fc6dfe72cef95c307bfd061b8.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики крупнейших производителей минеральных удобрений на период до 31 мая 2026 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщило ведомство. &quot;ФАС согласовала торгово-сбытовые политики крупнейших производителей минудобрений. Предельные цены по-прежнему зафиксированы на уровне 2022 года&quot;, - говорится в сообщении.В ФАС напомнили, что правительство РФ продлило ограничения на вывоз удобрений до 31 мая 2026 года. В связи с этим производителям было согласовать торговые политики с ФАС. Также служба подготовила методические рекомендации по разработке торгово-сбытовых политик, включая формулу ценообразования. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75780/06/757800658_0:491:1337:1494_1920x0_80_0_0_fea9d96f44e060be06a7b0701d5d54cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, минеральные удобрения, фас рф
Экономика, Бизнес, РФ, минеральные удобрения, ФАС РФ
10:33 10.11.2025
 
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений

ФАС одобрила торговые политики крупнейших производителей минудобрений

© РИА Новости . И. Носов | Перейти в медиабанкМашина с мешками удобрения
Машина с мешками удобрения - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Машина с мешками удобрения. Архивное фото
© РИА Новости . И. Носов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики крупнейших производителей минеральных удобрений на период до 31 мая 2026 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщило ведомство.

"ФАС согласовала торгово-сбытовые политики крупнейших производителей минудобрений. Предельные цены по-прежнему зафиксированы на уровне 2022 года", - говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что правительство РФ продлило ограничения на вывоз удобрений до 31 мая 2026 года. В связи с этим производителям было согласовать торговые политики с ФАС. Также служба подготовила методические рекомендации по разработке торгово-сбытовых политик, включая формулу ценообразования.
Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.
 
ЭкономикаБизнесРФминеральные удобренияФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала