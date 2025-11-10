https://1prime.ru/20251110/udobreniya-864368817.html

ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений

ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики крупнейших производителей минеральных удобрений на период до 31 мая 2026 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщило ведомство. "ФАС согласовала торгово-сбытовые политики крупнейших производителей минудобрений. Предельные цены по-прежнему зафиксированы на уровне 2022 года", - говорится в сообщении.В ФАС напомнили, что правительство РФ продлило ограничения на вывоз удобрений до 31 мая 2026 года. В связи с этим производителям было согласовать торговые политики с ФАС. Также служба подготовила методические рекомендации по разработке торгово-сбытовых политик, включая формулу ценообразования. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.

