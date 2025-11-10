https://1prime.ru/20251110/ukraina-864363063.html
В США жестко осадили Зеленского из-за его выходки во время интервью
В США жестко осадили Зеленского из-за его выходки во время интервью
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, прибегает к медийным провокациям, чтобы отвлечь украинцев от военных неудач, о чём он заявил на YouTube-канале George Galloway. "У них (Украинцев.— Прим. Ред.) просто нет сил, чтобы заткнуть дыры. Поэтому россияне продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть. И ему (Зеленскому. — Прим. Ред) важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк", — заявил он, комментируя якобы имевшее место отключение света во время интервью Зеленского изданию Guardian.Эсперт также отметил, что подобное поведение Зеленского свидетельствует о его стремлении удержать власть, вместо того чтобы искать пути к мирному урегулированию конфликта. И я считаю это (Поведение.— Прим. Ред.) безнравственным не только потому что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится. Я имею в виду, что он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть", — пояснил Дэвис.Во время интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце в Киеве произошёл сбой в электроэнергии, что предположительно связано с перебоями в электроснабжении страны. Как только резервный генератор был запущен, интервью продолжилось. Остается неясным, было ли это отключение запланированной акцией, чтобы показать, что Зеленский также страдает от отключений вместе с населением, об этом издание не указало.
