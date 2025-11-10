https://1prime.ru/20251110/ukraina-864373494.html
НАБУ во время спецоперации в сфере энергетики нашло сумки, набитые валютой
НАБУ во время спецоперации в сфере энергетики нашло сумки, набитые валютой
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Сумки, набитые пачками иностранной валюты, найдены в ходе специальной операции в сфере энергетики, соответствующие фото публикует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Данное ведомство на фоне обысков у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" ранее заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В понедельник в своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных пачками валюты. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно, не уточняется. Ранее НАБУ сообщало, что один из подозреваемых в присвоении 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов) украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" экстрадирован на Украину.
