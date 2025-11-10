В "украинской Венеции" не осталось мужчин, кроме мэра, сообщили СМИ

https://1prime.ru/20251110/ukraina-864400247.html
2025-11-10T23:45+0300
2025-11-10T23:45+0300
2025-11-10T23:50+0300
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В городе Вилково Одесской области почти не осталось мужчин, сообщает The New York Times."Женщины теперь везде. <…> Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал в беседе с изданием мэр города Матвей Иванов.По его словам, он "единственный мужчина", который не скрывается от мобилизации.Журналисты отмечают, что Вилково переживает массовый исход мужчин призывного возраста: одни ушли на фронт, другие избегают мобилизации.Город называют "украинской Венецией" из-за множества каналов.С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона человек. По данным ООН, в ряде регионов остались в основном пожилые люди.Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила о грядущем демографическом кризисе на Украине из-за старения населения и низкой рождаемости.
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ.
В городе Вилково Одесской области почти не осталось мужчин, сообщает The New York Times.
"Женщины теперь везде. <…> Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал в беседе с изданием мэр города Матвей Иванов.
По его словам, он "единственный мужчина", который не скрывается от мобилизации.
Журналисты отмечают, что Вилково переживает массовый исход мужчин призывного возраста: одни ушли на фронт, другие избегают мобилизации.
Город называют "украинской Венецией" из-за множества каналов.
С февраля 2022 года Украину
покинули около 6,7 миллиона человек. По данным ООН
, в ряде регионов остались в основном пожилые люди.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила о грядущем демографическом кризисе на Украине из-за старения населения и низкой рождаемости.
