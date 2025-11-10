Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "украинской Венеции" не осталось мужчин, кроме мэра, сообщили СМИ
В "украинской Венеции" не осталось мужчин, кроме мэра, сообщили СМИ
В городе Вилково Одесской области почти не осталось мужчин, сообщает The New York Times.
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В городе Вилково Одесской области почти не осталось мужчин, сообщает The New York Times."Женщины теперь везде. &lt;…&gt; Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал в беседе с изданием мэр города Матвей Иванов.По его словам, он "единственный мужчина", который не скрывается от мобилизации.Журналисты отмечают, что Вилково переживает массовый исход мужчин призывного возраста: одни ушли на фронт, другие избегают мобилизации.Город называют "украинской Венецией" из-за множества каналов.С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона человек. По данным ООН, в ряде регионов остались в основном пожилые люди.Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила о грядущем демографическом кризисе на Украине из-за старения населения и низкой рождаемости.
23:45 10.11.2025 (обновлено: 23:50 10.11.2025)
 
В "украинской Венеции" не осталось мужчин, кроме мэра, сообщили СМИ

Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В городе Вилково Одесской области почти не осталось мужчин, сообщает The New York Times.
"Женщины теперь везде. <…> Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал в беседе с изданием мэр города Матвей Иванов.
По его словам, он "единственный мужчина", который не скрывается от мобилизации.
Журналисты отмечают, что Вилково переживает массовый исход мужчин призывного возраста: одни ушли на фронт, другие избегают мобилизации.
Город называют "украинской Венецией" из-за множества каналов.
С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона человек. По данным ООН, в ряде регионов остались в основном пожилые люди.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила о грядущем демографическом кризисе на Украине из-за старения населения и низкой рождаемости.
