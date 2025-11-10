https://1prime.ru/20251110/uvarov-864385633.html

Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале

Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале - 10.11.2025, ПРАЙМ

Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале

Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала,... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T16:59+0300

2025-11-10T16:59+0300

2025-11-10T16:59+0300

банки

финансы

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он. Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России. "Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он. Ранее в рамках XXII Международного банковского форума Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.

https://1prime.ru/20251027/platezhi-863962324.html

https://1prime.ru/20251030/osago-864074826.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, банк россия