2025-11-10T16:59+0300
2025-11-10T16:59+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он. Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России. "Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он. Ранее в рамках XXII Международного банковского форума Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.
16:59 10.11.2025
 
Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкБанковское обслуживание, банкомат
Банковское обслуживание, банкомат - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Банковское обслуживание, банкомат. Архивное фото
© РИА Новости . Онур Озовали
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он.
Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России.
"Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он.
Ранее в рамках XXII Международного банковского форума Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.
