https://1prime.ru/20251110/uvarov-864385633.html
Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале
Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале - 10.11.2025, ПРАЙМ
Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале
Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T16:59+0300
2025-11-10T16:59+0300
2025-11-10T16:59+0300
банки
финансы
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он. Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России. "Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он. Ранее в рамках XXII Международного банковского форума Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.
https://1prime.ru/20251027/platezhi-863962324.html
https://1prime.ru/20251030/osago-864074826.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_85:0:1410:994_1920x0_80_0_0_961107f3e6cd3f88ea97d562d4e7e3d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, рф, банк россия
Банки, Финансы, РФ, банк Россия
Центробанк выявил рост числа хищений денег мошенниками в III квартале
Уваров: число хищений денег у банковских клиентов в III квартале этого года выросло на 50%
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он.
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при онлайн-платежах
Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России
.
"Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он.
Ранее в рамках XXII Международного банковского форума Уваров сообщал, что банки РФ
по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.
Эксперт предупредила о рисках мошенничества при покупке бумажного ОСАГО