https://1prime.ru/20251110/valyuta-864392433.html
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% - 10.11.2025, ПРАЙМ
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T19:17+0300
2025-11-10T19:17+0300
2025-11-10T19:17+0300
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре увеличились на 68%, до 8,2 миллиарда долларов м/м, вернувшись к среднему уровню 2025 года, после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями. Среднедневные чистые продажи составили 358 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2025 года составило 101%, снизившись на 9 процентных пунктов относительно июля, также сообщает регулятор.
https://1prime.ru/20251106/minfin-864284778.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%
Чистые продажи валюты экспортерами выросли за октябрь на 68%, до $8,2 млрд
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре увеличились на 68%, до 8,2 миллиарда долларов м/м, вернувшись к среднему уровню 2025 года, после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями. Среднедневные чистые продажи составили 358 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2025 года составило 101%, снизившись на 9 процентных пунктов относительно июля, также сообщает регулятор.
Минфин сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу