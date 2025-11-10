Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% - 10.11.2025, ПРАЙМ
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре увеличились на 68%, до 8,2 миллиарда долларов м/м, вернувшись к среднему уровню 2025 года, после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями. Среднедневные чистые продажи составили 358 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2025 года составило 101%, снизившись на 9 процентных пунктов относительно июля, также сообщает регулятор.
19:17 10.11.2025
 
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%

Чистые продажи валюты экспортерами выросли за октябрь на 68%, до $8,2 млрд

© РИА Новости . Нина Зотина
Денежные купюры США
Денежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре увеличились на 68%, до 8,2 миллиарда долларов м/м, вернувшись к среднему уровню 2025 года, после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями. Среднедневные чистые продажи составили 358 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2025 года составило 101%, снизившись на 9 процентных пунктов относительно июля, также сообщает регулятор.
Минфин сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу
6 ноября, 12:41
Заголовок открываемого материала