Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68%

2025-11-10T19:17+0300

2025-11-10T19:17+0300

2025-11-10T19:17+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в октябре на 68% против сентября, до 8,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре увеличились на 68%, до 8,2 миллиарда долларов м/м, вернувшись к среднему уровню 2025 года, после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями. Среднедневные чистые продажи составили 358 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2025 года составило 101%, снизившись на 9 процентных пунктов относительно июля, также сообщает регулятор.

