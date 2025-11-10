https://1prime.ru/20251110/vladivostok-864360259.html

Суд отложил рассмотрение дела "крабового короля" во Владивостоке

Суд отложил рассмотрение дела "крабового короля" во Владивостоке - 10.11.2025, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение дела "крабового короля" во Владивостоке

Добавлены подробности (3 абзац) | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T05:19+0300

2025-11-10T05:19+0300

2025-11-10T05:19+0300

экономика

бизнес

россия

владивосток

япония

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864360259.jpg?1762741180

Добавлены подробности (3 абзац) ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 17 ноября рассмотрение ходатайства защиты о прекращении уголовного дела сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов из-за его смерти, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в понедельник продолжил разбирательства по второму уголовному делу в отношении "крабового короля" Кана, он обвиняется в контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. Защита в ходе прений заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана, заявив, что "факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации". Адвокаты также предоставили письменное заявление сестры Кана - Ан Сун Дя - о ее согласии на прекращение уголовного дела, которое требуется от родственников в случае смерти фигуранта. Представитель гособвинения попросил суд отложить рассмотрение ходатайства защиты сахалинского рыбопромышленника Кана для изучения предоставленных адвокатами документов. "Заседание... отложить на 17 ноября на 09.00 (02.00 мск)", - огласил судья. Представитель обвинения на заседании суда 29 октября запросил Кану совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек. В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.

владивосток

япония

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, япония, южная корея