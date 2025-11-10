АСВ начало выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка"

https://1prime.ru/20251110/vyplaty-864365195.html

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 10 ноября начало выплату страхового возмещения вкладчикам "Драйв Клик Банка", сообщает госкорпорация. Банк России в конце октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочерней структуры Сбербанка - "Драйв Клик Банк" - в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации. По данным ЦБ, по величине активов банк занимал 111-е место в банковской системе РФ. "Вкладчики ООО "Драйв Клик Банк" (г. Москва) с 10 ноября 2025 года могут обратиться за страховым возмещением непосредственно в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ)", - говорится в сообщении агентства. По данным отчетности банка, на 1 октября 2025 года страховая ответственность АСВ оценивается в 520,3 миллиона рублей, добавили в АСВ. Подать заявление на выплату можно через официальный сайт или портал "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным реквизитам счета или номеру карты "Мир". "Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". На нем также можно узнать размер причитающихся выплат. В соответствии с законодательством возмещение выплачивается до дня завершения ликвидационных процедур в банке", - отмечается в сообщении.

