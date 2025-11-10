Калининградский янтарный комбинат установил новый рекорд по добыче
Калининградский комбинат добыл 712 тонн янтаря за сезон и установил новый рекорд
© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПредприятие "Янтарный комбинат" в Калининградской области
Предприятие "Янтарный комбинат" в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 ноя – ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех завершил сезон добычи "солнечного камня" с новым рекордом - извлечено 712 тонн янтаря, сообщает пресс-служба предприятия.
"В этом году из недр Приморского карьера извлечено 712 тонн янтаря. Этот результат превысил прошлогодний рекорд на 85 тонн. Показатель добычи этого года стал максимальным в полувековой истории Приморского карьера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрабатывать месторождение в Приморском карьере комбинат начал в 1976 году. Объем добычи на старте составил всего 47 тонн в год. После того, как комбинат вошел в Госкорпорацию Ростех, объем извлекаемого янтаря увеличился более чем в два с половиной раза. C 2015 года "Ростех" инвестировал в предприятие около 3,5 миллиарда рублей. Средства были направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса, обновление парка техники и создание современного ювелирного производства. Добыча балтийского самоцвета ведется открытым карьерным способом. Янтарь залегает на глубине 40-50 метров под пустыми породами, которые в течение всего года снимают с помощью экскаваторов.
"Извлечение янтареносного слоя – непосредственная добыча – проводится в теплое время года, чтобы исключить замерзание воды, применяемой в технологическом процессе. В этом году добычные работы в карьере комбинат начал 3 марта. Изначальный план на сезон составлял 600 тонн доведенного – то есть уже очищенного и прошедшего первичную сортировку янтаря", - добавили в пресс-службе.
АО "Калининградский янтарный комбинат " – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".