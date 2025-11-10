Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму - 10.11.2025
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму
2025-11-10T22:47+0300
2025-11-10T22:47+0300
ярославская область
рф
"россети центр"
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Энергетики вычислили майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 миллиона рублей, в зарослях борщевика в деревне в Ярославской области, сообщила компания "Россети Центр". "Сотрудники филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" пресекли бездоговорное потребление электроэнергии нелегальной майнинговой фермой в деревне Подвязново Ярославского округа. Объем хищения составил 832,5 тыс. кВт.ч, что эквивалентно 8,2 миллиона рублей ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе рейда энергетиков по обращению местных жителей из-за скачков напряжения в сети. На участке, огороженном высоким забором с установленными по периметру камерами видеонаблюдения, было выявлено самовольное подключение к электрическим сетям. "Специалисты "Ярэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, материалы передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства", - сообщает компания. Энергетики подчеркивают, что за хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа. Компания опубликовала видео майнинг-фермы. Она располагается в доме, который с виду нуждается в ремонте. Дом окружен зарослями борщевика.
ярославская область
рф
ярославская область, рф, "россети центр"
Ярославская область, РФ, "Россети Центр"
22:47 10.11.2025
 
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму

Майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 млн руб, нашли в деревне под Ярославлем

Стеллажи с фермами для майнинга. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Энергетики вычислили майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 миллиона рублей, в зарослях борщевика в деревне в Ярославской области, сообщила компания "Россети Центр".
"Сотрудники филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" пресекли бездоговорное потребление электроэнергии нелегальной майнинговой фермой в деревне Подвязново Ярославского округа. Объем хищения составил 832,5 тыс. кВт.ч, что эквивалентно 8,2 миллиона рублей ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе рейда энергетиков по обращению местных жителей из-за скачков напряжения в сети. На участке, огороженном высоким забором с установленными по периметру камерами видеонаблюдения, было выявлено самовольное подключение к электрическим сетям.
"Специалисты "Ярэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, материалы передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства", - сообщает компания.
Энергетики подчеркивают, что за хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа.
Компания опубликовала видео майнинг-фермы. Она располагается в доме, который с виду нуждается в ремонте. Дом окружен зарослями борщевика.
Ярославская областьРФ"Россети Центр"
 
 
Заголовок открываемого материала