Курс юаня к рублю растет в начале недели

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в направлении 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск повышался на 6 копеек (+0,5%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,40 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,153 против 7,120 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,01 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в начале недели повышается. Курс китайской валюты пытается выйти на уровень 11,4 рубля, который был протестирован на прошлой неделе, к ее закрытию курс ушел в район 11,3 рубля. "Текущие уровни рублевых процентных ставок заметно ниже, чем в начале года, и постепенная стабилизация динамики экономической активности способствует сдержанному ослаблению рубля", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.28 мск повышалась на 0,5% - до 64 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (с этого понедельника до 9,04 миллиарда рублей в сутки против прежних 9,54 миллиарда) курс юань на Мосбирже на этой неделе может задержаться вблизи 11,25-11,45 рублей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На начавшейся неделе ожидаются колебания юаня в диапазоне 11,2—11,6 рубля, с вероятностью уклона в зону нижней границы при отсутствии внешних шоков, полагает финансовый эксперт Алексей Лерон. "В ожидании возможного выпуска юаневых облигаций Минфином РФ не исключен тест курсом уровня 11,6 рубля за юань. Стартовый сигнал для изменения коридора требует либо внешнего импульса, либо внутреннего регуляторного маневра", - добавляет он.
