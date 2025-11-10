Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю растет в начале недели - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/yuan-864387601.html
Курс юаня к рублю растет в начале недели
Курс юаня к рублю растет в начале недели - 10.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в начале недели
Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в направлении 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:45+0300
2025-11-10T17:45+0300
рынок
рф
сша
наталья ващелюк
ук "первая"
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в направлении 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск повышался на 6 копеек (+0,5%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,40 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,153 против 7,120 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,01 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в начале недели повышается. Курс китайской валюты пытается выйти на уровень 11,4 рубля, который был протестирован на прошлой неделе, к ее закрытию курс ушел в район 11,3 рубля. "Текущие уровни рублевых процентных ставок заметно ниже, чем в начале года, и постепенная стабилизация динамики экономической активности способствует сдержанному ослаблению рубля", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.28 мск повышалась на 0,5% - до 64 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (с этого понедельника до 9,04 миллиарда рублей в сутки против прежних 9,54 миллиарда) курс юань на Мосбирже на этой неделе может задержаться вблизи 11,25-11,45 рублей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На начавшейся неделе ожидаются колебания юаня в диапазоне 11,2—11,6 рубля, с вероятностью уклона в зону нижней границы при отсутствии внешних шоков, полагает финансовый эксперт Алексей Лерон. "В ожидании возможного выпуска юаневых облигаций Минфином РФ не исключен тест курсом уровня 11,6 рубля за юань. Стартовый сигнал для изменения коридора требует либо внешнего импульса, либо внутреннего регуляторного маневра", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251109/slitki-864348589.html
https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864292073.html
https://1prime.ru/20251110/zoloto-864381984.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, сша, наталья ващелюк, ук "первая", торги
Рынок, РФ, США, Наталья Ващелюк, УК "Первая", Торги
17:45 10.11.2025
 
Курс юаня к рублю растет в начале недели

Курс юаня к рублю в понедельник растет в направлении 11,4 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в направлении 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск повышался на 6 копеек (+0,5%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,41 рубля.
Наручники
В Забайкалье конфисковали слитки с золотом почти на 50 миллионов рублей
Вчера, 08:40
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,40 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,153 против 7,120 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,01 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в начале недели повышается. Курс китайской валюты пытается выйти на уровень 11,4 рубля, который был протестирован на прошлой неделе, к ее закрытию курс ушел в район 11,3 рубля.
"Текущие уровни рублевых процентных ставок заметно ниже, чем в начале года, и постепенная стабилизация динамики экономической активности способствует сдержанному ослаблению рубля", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
6 ноября, 16:27
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.28 мск повышалась на 0,5% - до 64 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,6 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (с этого понедельника до 9,04 миллиарда рублей в сутки против прежних 9,54 миллиарда) курс юань на Мосбирже на этой неделе может задержаться вблизи 11,25-11,45 рублей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
На начавшейся неделе ожидаются колебания юаня в диапазоне 11,2—11,6 рубля, с вероятностью уклона в зону нижней границы при отсутствии внешних шоков, полагает финансовый эксперт Алексей Лерон.
"В ожидании возможного выпуска юаневых облигаций Минфином РФ не исключен тест курсом уровня 11,6 рубля за юань. Стартовый сигнал для изменения коридора требует либо внешнего импульса, либо внутреннего регуляторного маневра", - добавляет он.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Цены на золото выросли выше 4100 долларов впервые с конца октября
15:31
 
РынокРФСШАНаталья ВащелюкУК "Первая"Торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала