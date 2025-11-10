https://1prime.ru/20251110/yuan-864391797.html

Юань закрыл торги на отметке 11,36 рубля

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,36 рубля.

