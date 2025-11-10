Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань закрыл торги на отметке 11,36 рубля - 10.11.2025
Юань закрыл торги на отметке 11,36 рубля
Юань закрыл торги на отметке 11,36 рубля - 10.11.2025, ПРАЙМ
Юань закрыл торги на отметке 11,36 рубля
Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,36 рубля.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a00a52698b7e5b3f1b3129e51502ad3f.jpg
Юань закрыл торги на отметке 11,36 рубля

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,36 рубля.
