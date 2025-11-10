Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/yurin-864387449.html
Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии
Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии - 10.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии
Минпромторг РФ отмечает рост доверия потребителей к российским брендам в области химической промышленности, рассказал журналистам замминистра промышленности и... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:40+0300
2025-11-10T17:40+0300
россия
рф
минпромторг
промышленность
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает рост доверия потребителей к российским брендам в области химической промышленности, рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин. "То, что мы видим по социальным опросам, мы видим, что доля приверженцев российским брендам растет. Значит, потихоньку тренд меняется, и нашей продукции все больше и больше потребители доверяют", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, стали ли потребители больше доверять российским брендам в области химии. В марте Юрин сообщал, что импорт в химической отрасли России к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей.
рф
россия, рф, минпромторг, промышленность
РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Промышленность
17:40 10.11.2025
 
Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии

Юрин: россияне стали больше доверять российским брендам в химической промышленности

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает рост доверия потребителей к российским брендам в области химической промышленности, рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин.
"То, что мы видим по социальным опросам, мы видим, что доля приверженцев российским брендам растет. Значит, потихоньку тренд меняется, и нашей продукции все больше и больше потребители доверяют", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, стали ли потребители больше доверять российским брендам в области химии.
В марте Юрин сообщал, что импорт в химической отрасли России к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей.
РОССИЯРФМинпромторгПромышленность
 
 
Заголовок открываемого материала