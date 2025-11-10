https://1prime.ru/20251110/yurin-864387449.html

Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает рост доверия потребителей к российским брендам в области химической промышленности, рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин. "То, что мы видим по социальным опросам, мы видим, что доля приверженцев российским брендам растет. Значит, потихоньку тренд меняется, и нашей продукции все больше и больше потребители доверяют", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, стали ли потребители больше доверять российским брендам в области химии. В марте Юрин сообщал, что импорт в химической отрасли России к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей.

