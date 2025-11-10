Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си - 10.11.2025
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си
На британской вещательной корпорации Би-би-си, чье руководство подало в отставку, "клейма ставить негде", они сфабриковали историю с Бучей и занимались... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:44+0300
2025-11-10T11:44+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. На британской вещательной корпорации Би-би-си, чье руководство подало в отставку, "клейма ставить негде", они сфабриковали историю с Бучей и занимались созданием других информационных фейков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тёрнесс 9 ноября объявили об отставке после критики из-за редактирования речи президента США Дональда Трампа. Газета Telegraph ранее сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что Трамп поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ. "На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же "отредактировала", а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си", – сказала Захарова в комментарии изданию "Взгляд". Как отметила дипломат, журналисты Би-Би-Си "придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные "вбросы" про Скрипалей и многое другое". Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после своей второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си

