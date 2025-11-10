https://1prime.ru/20251110/zayavlenie-864388032.html
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину
общество
мировая экономика
украина
сша
брюссель
владимир зеленский
ес
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС не отправляют военный контингент на территорию Украины из-за страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian."Лидеры боятся общественности. Они не хотят участвовать в войне", — сказал он.Он также отметил, что не оказывал давление на европейских союзников по этому вопросу, опасаясь потерять их финансовую и военную поддержку.В конце октября издание Euractiv сообщило, ссылаясь на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что в Европейском Союзе вновь обсуждают возможность отправки военных инструкторов на Украину. Эти дискуссии активизировались на фоне усилий США по мирному урегулированию конфликта. Однако издание отмечает, что Брюссель воздержится от каких-либо действий до создания необходимых условий для отправки военных специалистов. Одним из таких условий является прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любая идея размещения войск стран НАТО на территории Украины неприемлема и может привести к серьезной эскалации конфликта. Москва расценивала заявления о возможной отправке контингента как провокацию, способствующую продолжению боевых действий.
