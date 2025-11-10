Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/zayavlenie-864388032.html
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину - 10.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину
Лидеры ЕС не отправляют военный контингент на территорию Украины из-за страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:48+0300
2025-11-10T17:48+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
брюссель
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС не отправляют военный контингент на территорию Украины из-за страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian."Лидеры боятся общественности. Они не хотят участвовать в войне", — сказал он.Он также отметил, что не оказывал давление на европейских союзников по этому вопросу, опасаясь потерять их финансовую и военную поддержку.В конце октября издание Euractiv сообщило, ссылаясь на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что в Европейском Союзе вновь обсуждают возможность отправки военных инструкторов на Украину. Эти дискуссии активизировались на фоне усилий США по мирному урегулированию конфликта. Однако издание отмечает, что Брюссель воздержится от каких-либо действий до создания необходимых условий для отправки военных специалистов. Одним из таких условий является прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любая идея размещения войск стран НАТО на территории Украины неприемлема и может привести к серьезной эскалации конфликта. Москва расценивала заявления о возможной отправке контингента как провокацию, способствующую продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864387292.html
https://1prime.ru/20251110/ukraina-864363063.html
украина
сша
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, брюссель, владимир зеленский, ес
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС
17:48 10.11.2025
 
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину

Зеленский: лидеры ЕС не решаются отправить войска на Украину из-за страха

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС не отправляют военный контингент на территорию Украины из-за страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian.
"Лидеры боятся общественности. Они не хотят участвовать в войне", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине
17:36
Он также отметил, что не оказывал давление на европейских союзников по этому вопросу, опасаясь потерять их финансовую и военную поддержку.
В конце октября издание Euractiv сообщило, ссылаясь на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси, что в Европейском Союзе вновь обсуждают возможность отправки военных инструкторов на Украину. Эти дискуссии активизировались на фоне усилий США по мирному урегулированию конфликта. Однако издание отмечает, что Брюссель воздержится от каких-либо действий до создания необходимых условий для отправки военных специалистов. Одним из таких условий является прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любая идея размещения войск стран НАТО на территории Украины неприемлема и может привести к серьезной эскалации конфликта. Москва расценивала заявления о возможной отправке контингента как провокацию, способствующую продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
В США жестко осадили Зеленского из-за его выходки во время интервью
07:39
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАБрюссельВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала