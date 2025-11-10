https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864361470.html

Депутат Рады разоблачил новую выходку Зеленского

Депутат Рады разоблачил новую выходку Зеленского - 10.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады разоблачил новую выходку Зеленского

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский подстроил отключение электроэнергии в Мариинском дворце во время интервью | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T07:04+0300

2025-11-10T07:04+0300

2025-11-10T07:04+0300

украина

киев

владимир зеленский

рада

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский подстроил отключение электроэнергии в Мариинском дворце во время интервью газете The Guardian. "Более дешевой манипуляции представить сложно. <…> Выключили свет во время интервью. Чтобы сыграть "народное горе"", — написал он. По словам парламентария, этот ход был направлен на улучшение репутации главы киевского режима в отечественных и зарубежных медиа. "Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое", — добавил Дмитрук. Во время интервью Зеленского в Киеве в Мариинском дворце произошло отключение света якобы из-за перебоев с электроэнергией в стране. После включения резервного генератора свет вернулся, и интервью продолжилось. Было ли это заранее организованное действие, чтобы продемонстрировать, что Зеленский испытывает те же трудности с электричеством, что и другие жители Украины, издание не уточнило. В ночь на субботу российские силы нанесли удар возмездия после атак ВСУ на гражданские объекты. Используя высокоточные вооружения, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", ВС России поразили объекты украинского военного сектора и энергетической инфраструктуры. После этого компания "Центрэнерго" сообщила, что работа всех государственных ТЭС на Украине остановилась. Там отметили, что последовала серия отключений электроэнергии в разных частях страны, включая столицу.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, владимир зеленский, рада, всу