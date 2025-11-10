https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864361470.html
Депутат Рады разоблачил новую выходку Зеленского
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский подстроил отключение электроэнергии в Мариинском дворце во время интервью газете The Guardian. "Более дешевой манипуляции представить сложно. <…> Выключили свет во время интервью. Чтобы сыграть "народное горе"", — написал он. По словам парламентария, этот ход был направлен на улучшение репутации главы киевского режима в отечественных и зарубежных медиа. "Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое", — добавил Дмитрук. Во время интервью Зеленского в Киеве в Мариинском дворце произошло отключение света якобы из-за перебоев с электроэнергией в стране. После включения резервного генератора свет вернулся, и интервью продолжилось. Было ли это заранее организованное действие, чтобы продемонстрировать, что Зеленский испытывает те же трудности с электричеством, что и другие жители Украины, издание не уточнило. В ночь на субботу российские силы нанесли удар возмездия после атак ВСУ на гражданские объекты. Используя высокоточные вооружения, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", ВС России поразили объекты украинского военного сектора и энергетической инфраструктуры. После этого компания "Центрэнерго" сообщила, что работа всех государственных ТЭС на Украине остановилась. Там отметили, что последовала серия отключений электроэнергии в разных частях страны, включая столицу.
