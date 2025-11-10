На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине
Мема призвал Зеленского вернуться к диалогу для урегулирования конфликта на Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен прекратить провокационные действия на территории российских регионох и возобновить диалог, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. <…> Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной...", — написал он.
Политик указал, что продолжение военных действий невыгодно для киевского режима, и Зеленскому необходимо пересмотреть свою стратегию для достижения соглашения с Россией.
"Возврат к диалогу и дипломатии — лучшее, что он может сделать для завершения этого конфликта", — сказал Мема.
В ночь на субботу российские военные предприняли ответные удары, названные "ударами возмездия", в ответ на террористические действия ВСУ против гражданской инфраструктуры. С использованием высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и газо-энергетической инфраструктуры, поддерживающие их функционирование.
В ответ на атаки ВСУ российская армия применяет высокоточное оружие различных типов — воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты. Удары наносятся исключительно по военным целям и объектам ВПК Украины.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о стремлении к долгосрочному урегулированию, которое включало бы устранение коренных причин конфликта. Среди них Россия выделяет угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и попыток интеграции Украины в альянс.