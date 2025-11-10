Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине - 10.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине - 10.11.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине
Владимир Зеленский должен прекратить провокационные действия на территории российских регионох и возобновить диалог, заявил член финской... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:36+0300
2025-11-10T17:36+0300
общество
мировая экономика
украина
запад
владимир зеленский
владимир путин
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен прекратить провокационные действия на территории российских регионох и возобновить диалог, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. &lt;…&gt; Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной...", — написал он.Политик указал, что продолжение военных действий невыгодно для киевского режима, и Зеленскому необходимо пересмотреть свою стратегию для достижения соглашения с Россией."Возврат к диалогу и дипломатии — лучшее, что он может сделать для завершения этого конфликта", — сказал Мема.В ночь на субботу российские военные предприняли ответные удары, названные "ударами возмездия", в ответ на террористические действия ВСУ против гражданской инфраструктуры. С использованием высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и газо-энергетической инфраструктуры, поддерживающие их функционирование. В ответ на атаки ВСУ российская армия применяет высокоточное оружие различных типов — воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты. Удары наносятся исключительно по военным целям и объектам ВПК Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о стремлении к долгосрочному урегулированию, которое включало бы устранение коренных причин конфликта. Среди них Россия выделяет угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и попыток интеграции Украины в альянс.
украина
запад
общество, мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский, владимир путин, всу, нато
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
17:36 10.11.2025
 
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине

Мема призвал Зеленского вернуться к диалогу для урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен прекратить провокационные действия на территории российских регионох и возобновить диалог, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. <…> Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной...", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Депутат Рады разоблачил новую выходку Зеленского
07:04
Политик указал, что продолжение военных действий невыгодно для киевского режима, и Зеленскому необходимо пересмотреть свою стратегию для достижения соглашения с Россией.
"Возврат к диалогу и дипломатии — лучшее, что он может сделать для завершения этого конфликта", — сказал Мема.
В ночь на субботу российские военные предприняли ответные удары, названные "ударами возмездия", в ответ на террористические действия ВСУ против гражданской инфраструктуры. С использованием высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и газо-энергетической инфраструктуры, поддерживающие их функционирование.
В ответ на атаки ВСУ российская армия применяет высокоточное оружие различных типов — воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты. Удары наносятся исключительно по военным целям и объектам ВПК Украины.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о стремлении к долгосрочному урегулированию, которое включало бы устранение коренных причин конфликта. Среди них Россия выделяет угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и попыток интеграции Украины в альянс.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине
8 ноября, 14:55
 
Общество, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
 
 
