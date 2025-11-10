https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864387292.html

На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине

Владимир Зеленский должен прекратить провокационные действия на территории российских регионох и возобновить диалог, заявил член финской... | 10.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен прекратить провокационные действия на территории российских регионох и возобновить диалог, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. <…> Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной...", — написал он.Политик указал, что продолжение военных действий невыгодно для киевского режима, и Зеленскому необходимо пересмотреть свою стратегию для достижения соглашения с Россией."Возврат к диалогу и дипломатии — лучшее, что он может сделать для завершения этого конфликта", — сказал Мема.В ночь на субботу российские военные предприняли ответные удары, названные "ударами возмездия", в ответ на террористические действия ВСУ против гражданской инфраструктуры. С использованием высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и газо-энергетической инфраструктуры, поддерживающие их функционирование. В ответ на атаки ВСУ российская армия применяет высокоточное оружие различных типов — воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты. Удары наносятся исключительно по военным целям и объектам ВПК Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о стремлении к долгосрочному урегулированию, которое включало бы устранение коренных причин конфликта. Среди них Россия выделяет угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и попыток интеграции Украины в альянс.

2025

