"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому
Расследование НАБУ против соратников киевского режима подкосило власть Зеленского
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. На фоне расследования НАБУ в отношении ближайших соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, сообщает издание "Страна.ua".
"Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе"", — говорится в материале.
Автор подчеркивает, что расследование подняло внутреннее политическое противостояние на Украине на новый уровень. Оно стало частью действий "антизеленской коалиции", а обыски в окружении Зеленского нанесли ему серьезный политический удар, отмечает издание.
Специальная операция НАБУ
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о проведении НАБУ обысков у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", следственные действия проходили также у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича.
Агентство РБК-Украина уточнило, что речь идет об одном деле, связанном с коррупционными схемами в энергетическом секторе.
В Telegram-канале НАБУ в понедельник были опубликованы фотографии сумок с валютой, изъятых в ходе операции. Размер изъятой суммы и личности фигурантов пока не раскрываются.