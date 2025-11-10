Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому
"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому
"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому - 10.11.2025, ПРАЙМ
"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому
На фоне расследования НАБУ в отношении ближайших соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, сообщает издание "Страна.ua". | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:34+0300
2025-11-10T23:34+0300
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. На фоне расследования НАБУ в отношении ближайших соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, сообщает издание "Страна.ua"."Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе"", — говорится в материале.Автор подчеркивает, что расследование подняло внутреннее политическое противостояние на Украине на новый уровень. Оно стало частью действий "антизеленской коалиции", а обыски в окружении Зеленского нанесли ему серьезный политический удар, отмечает издание.Специальная операция НАБУРанее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о проведении НАБУ обысков у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", следственные действия проходили также у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича.Агентство РБК-Украина уточнило, что речь идет об одном деле, связанном с коррупционными схемами в энергетическом секторе.В Telegram-канале НАБУ в понедельник были опубликованы фотографии сумок с валютой, изъятых в ходе операции. Размер изъятой суммы и личности фигурантов пока не раскрываются.
23:34 10.11.2025
 
"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому

Расследование НАБУ против соратников киевского режима подкосило власть Зеленского

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. На фоне расследования НАБУ в отношении ближайших соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, сообщает издание "Страна.ua".
"Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе"", — говорится в материале.
Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком"
Вчера, 23:31
Автор подчеркивает, что расследование подняло внутреннее политическое противостояние на Украине на новый уровень. Оно стало частью действий "антизеленской коалиции", а обыски в окружении Зеленского нанесли ему серьезный политический удар, отмечает издание.

Специальная операция НАБУ

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о проведении НАБУ обысков у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", следственные действия проходили также у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича.
Агентство РБК-Украина уточнило, что речь идет об одном деле, связанном с коррупционными схемами в энергетическом секторе.
В Telegram-канале НАБУ в понедельник были опубликованы фотографии сумок с валютой, изъятых в ходе операции. Размер изъятой суммы и личности фигурантов пока не раскрываются.
Зеленский выступил с заявлением об отправке европейских войск на Украину
Вчера, 17:48
 
