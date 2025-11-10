Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев - 10.11.2025
"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев
Киев игнорирует острую нехватку солдат на фронте из-за массового дезертирства, Владимир Зеленский продолжает военные действия, несмотря на волю украинцев, пишет
2025-11-10T23:37+0300
2025-11-10T23:37+0300
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Киев игнорирует острую нехватку солдат на фронте из-за массового дезертирства, Владимир Зеленский продолжает военные действия, несмотря на волю украинцев, пишет Junge Welt."Националисты вооружены, организованы и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят "шагать дальше", пока все не обратится в щебенку", — отмечает издание.Автор подчеркивает, что украинцам надоела война, и многие поддерживают не ТЦК, а тех, кто избегает мобилизации. По данным статьи, число дезертиров за год выросло на 80%, а случаев самовольного оставления частей — в четыре раза.Несмотря на это, курс главы киевского режима остается неизменным под влиянием националистических группировок, продвигающих идею "держись до конца".Ранее представители российских силовых структур сообщили СМИ, что деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь военнослужащих, а еще большее число самовольно покинули позиции.Также сообщалось, что дезертиры не возвращаются в ряды ВСУ из-за бюрократических препятствий и жесткого отношения командования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:37 10.11.2025
 
"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Киев игнорирует острую нехватку солдат на фронте из-за массового дезертирства, Владимир Зеленский продолжает военные действия, несмотря на волю украинцев, пишет Junge Welt.
"Националисты вооружены, организованы и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят "шагать дальше", пока все не обратится в щебенку", — отмечает издание.
Автор подчеркивает, что украинцам надоела война, и многие поддерживают не ТЦК, а тех, кто избегает мобилизации. По данным статьи, число дезертиров за год выросло на 80%, а случаев самовольного оставления частей — в четыре раза.
Несмотря на это, курс главы киевского режима остается неизменным под влиянием националистических группировок, продвигающих идею "держись до конца".
Ранее представители российских силовых структур сообщили СМИ, что деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь военнослужащих, а еще большее число самовольно покинули позиции.
Также сообщалось, что дезертиры не возвращаются в ряды ВСУ из-за бюрократических препятствий и жесткого отношения командования.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
