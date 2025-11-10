https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399454.html

"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев

"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев - 10.11.2025, ПРАЙМ

"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев

Киев игнорирует острую нехватку солдат на фронте из-за массового дезертирства, Владимир Зеленский продолжает военные действия, несмотря на волю украинцев, пишет | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T23:37+0300

2025-11-10T23:37+0300

2025-11-10T23:37+0300

в мире

запад

киев

харьковская область

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Киев игнорирует острую нехватку солдат на фронте из-за массового дезертирства, Владимир Зеленский продолжает военные действия, несмотря на волю украинцев, пишет Junge Welt."Националисты вооружены, организованы и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят "шагать дальше", пока все не обратится в щебенку", — отмечает издание.Автор подчеркивает, что украинцам надоела война, и многие поддерживают не ТЦК, а тех, кто избегает мобилизации. По данным статьи, число дезертиров за год выросло на 80%, а случаев самовольного оставления частей — в четыре раза.Несмотря на это, курс главы киевского режима остается неизменным под влиянием националистических группировок, продвигающих идею "держись до конца".Ранее представители российских силовых структур сообщили СМИ, что деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь военнослужащих, а еще большее число самовольно покинули позиции.Также сообщалось, что дезертиры не возвращаются в ряды ВСУ из-за бюрократических препятствий и жесткого отношения командования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399454.html

https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399049.html

запад

киев

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, запад, киев, харьковская область, владимир зеленский, всу