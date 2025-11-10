https://1prime.ru/20251110/zhile-864320545.html
Россиян предупредили о главной проблеме с покупкой жилья на ближайшие годы
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дефицита на рынке жилья не случится, даже если застройщики резко свернут большинство проектов. Зато с уже построенными объектами возможны проблемы, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян“Очевидно, что с учетом сокращения спроса строительная отрасль испытывает сложности и большинство проектов приходится замораживать или сдвигать по срокам начало их реализации”, - констатирует он.При этом с учетом имеющегося объема уже введенного, но не реализованного жилья, а на сегодняшний день это 80,3 миллиона квадратных метров, дефицита не случится. Даже если предположить скачок спроса после снижения процентных ставок по ипотеке.“Более реальной выглядит ситуация, которая уже наблюдалась в России в середине и конце 2000-х годов. Тогда покупатели жилья получали многотысячные платежки по ЖКХ по только что купленным квадратным метрам, которые некоторое время находились на балансе застройщика”, - считает Хачатурян.Второй проблемой может стать естественный износ домов, которые были построены, но значительное время не заселялись и не эксплуатировались. Не исключено, что такое жилье потребует значительных вложений сразу после покупки.При этом эксперт уверен, что цены продолжат расти, поскольку застройщики должны компенсировать свои издержки. Однако с учетом большого объема нераспроданного жилья, сокращения спроса и весьма отдаленных перспектив его восстановления резкого подорожания не случится.Цены можно поднять, но если спрос будет оставаться неизменным, к увеличению прибыли это не приведет, а наоборот создаст еще большие проблемы с реализацией уже построенного жилья и новых проектов. Даже при условии постепенного снижения ключевой ставки и, как следствие, ставок по ипотеке очевидно, что ни резкого падения цен, ни резкого взлета спроса на жилье происходить не будет.В целом приобретение жилья будет оставаться весьма непростой задачей из-за достаточно медленно растущего уровня жизни россиян, заключил Хачатурян.
