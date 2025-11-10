https://1prime.ru/20251110/zoloto-864365047.html
Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в 2,7 раза с начала года
2025-11-10T08:56+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2025 года увеличился более чем в 2,7 раза (+172,6%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 241,563 тонны, по серебру - вырос на 30,7%, до 269,873 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи.
В денежном выражении на Московской бирже в январе-октябре 2025 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,24 триллиона рублей против 589,45 миллиарда рублей в январе-октябре 2024 года. Объем торгов в этом октябре составил 430,1 миллиарда рублей, в том числе 40,3 тонны золотом и 52,9 тонны серебром.
По итогам 2024 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 861,8 миллиарда рублей против 469,8 миллиарда рублей в 2023 году.
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.