https://1prime.ru/20251110/zoloto-864365047.html

Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в 2,7 раза с начала года

Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в 2,7 раза с начала года - 10.11.2025, ПРАЙМ

Объем сделок с золотом на Московской бирже вырос в 2,7 раза с начала года

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2025 года увеличился более чем в 2,7 раза (+172,6%) в сравнении с аналогичным... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T08:56+0300

2025-11-10T08:56+0300

2025-11-10T08:56+0300

золото

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2025 года увеличился более чем в 2,7 раза (+172,6%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 241,563 тонны, по серебру - вырос на 30,7%, до 269,873 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-октябре 2025 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,24 триллиона рублей против 589,45 миллиарда рублей в январе-октябре 2024 года. Объем торгов в этом октябре составил 430,1 миллиарда рублей, в том числе 40,3 тонны золотом и 52,9 тонны серебром. По итогам 2024 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 861,8 миллиарда рублей против 469,8 миллиарда рублей в 2023 году. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, торги, мосбиржа