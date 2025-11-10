https://1prime.ru/20251110/zoloto-864365556.html
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет более чем на 1,5% на ожиданиях по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 66,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,66%, - до 4 076,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,8% - до 49,483 доллара за унцию. "Золото ... дорожает в ожидании того, что в следующем месяце все еще может произойти снижение учетной ставки, даже несмотря на то, что ФРС США снижают шансы данного решения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Согласно данным CME Group, 62,9% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные - ее сохранения на уровне 3,75-4% годовых.
