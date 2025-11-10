Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251110/zoloto-864365556.html
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США - 10.11.2025, ПРАЙМ
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США
Стоимость золота в понедельник утром растет более чем на 1,5% на ожиданиях по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T09:15+0300
2025-11-10T09:15+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
золото
биржевые цены на золото
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет более чем на 1,5% на ожиданиях по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 66,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,66%, - до 4 076,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,8% - до 49,483 доллара за унцию. "Золото ... дорожает в ожидании того, что в следующем месяце все еще может произойти снижение учетной ставки, даже несмотря на то, что ФРС США снижают шансы данного решения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Согласно данным CME Group, 62,9% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные - ее сохранения на уровне 3,75-4% годовых.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, золото, биржевые цены на золото, мировая экономика
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, золото, биржевые цены на золото, Мировая экономика
09:15 10.11.2025
 
Цены на золото выросли на ожиданиях смягчения политики ФРС США

Золото дорожает на 1,5% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет более чем на 1,5% на ожиданиях по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 66,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,66%, - до 4 076,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,8% - до 49,483 доллара за унцию.
"Золото ... дорожает в ожидании того, что в следующем месяце все еще может произойти снижение учетной ставки, даже несмотря на то, что ФРС США снижают шансы данного решения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Согласно данным CME Group, 62,9% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные - ее сохранения на уровне 3,75-4% годовых.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComexзолотобиржевые цены на золотоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала