Цены на золото выросли выше 4100 долларов впервые с конца октября

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет в понедельник более чем на 2%, показатель впервые с конца октября поднялся выше 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 91,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,29%, - до 4 101,75 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки 4 100 долларов впервые с 27 октября.

