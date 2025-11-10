https://1prime.ru/20251110/zoloto-864381984.html
Цены на золото выросли выше 4100 долларов впервые с конца октября
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет в понедельник более чем на 2%, показатель впервые с конца октября поднялся выше 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 91,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,29%, - до 4 101,75 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки 4 100 долларов впервые с 27 октября.
