Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года

финансы

банки

россия

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам октября почти достигла рекордных 300 миллиардов долларов, а его доля в резервах подскочила до 41,3% - максимума с зимы 1995 года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября выросли до 725,8 миллиарда долларов с 713,3 миллиарда на 1 октября. Вложения России в золото в октябре увеличились на 6,2% и составили рекордные в современной истории 299,8 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимумы уже третий месяц подряд. Доля золота в российских активах в результате подскочила до 41,3% с 39,6% месяцем ранее. Это наибольший уровень с февраля 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 43,9%, хотя его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

