Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года - 10.11.2025, ПРАЙМ
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
2025-11-10T16:28+0300
2025-11-10T16:28+0300
финансы
банки
россия
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам октября почти достигла рекордных 300 миллиардов долларов, а его доля в резервах подскочила до 41,3% - максимума с зимы 1995 года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября выросли до 725,8 миллиарда долларов с 713,3 миллиарда на 1 октября. Вложения России в золото в октябре увеличились на 6,2% и составили рекордные в современной истории 299,8 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимумы уже третий месяц подряд. Доля золота в российских активах в результате подскочила до 41,3% с 39,6% месяцем ранее. Это наибольший уровень с февраля 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 43,9%, хотя его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
16:28 10.11.2025
 
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года

Стоимость золотых резервов РФ по итогам октября почти достигла рекордных 300 млрд долларов

© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам октября почти достигла рекордных 300 миллиардов долларов, а его доля в резервах подскочила до 41,3% - максимума с зимы 1995 года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября выросли до 725,8 миллиарда долларов с 713,3 миллиарда на 1 октября.
Цены на золото выросли выше 4100 долларов впервые с конца октября
15:31
Вложения России в золото в октябре увеличились на 6,2% и составили рекордные в современной истории 299,8 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимумы уже третий месяц подряд.
Доля золота в российских активах в результате подскочила до 41,3% с 39,6% месяцем ранее. Это наибольший уровень с февраля 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 43,9%, хотя его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Международные резервы России выросли на 12,54 миллиарда долларов за октябрь
16:21
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
