МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, после которого вновь будет публиковаться макростатистика по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 77,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 4 087,45 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые с конца октября поднялся выше 4 100 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 3,26% - до 49,713 доллара за унцию. "Повторное открытие правительства восстановит публикацию данных и возродит ожидания снижения ключевой ставки в декабре, но, что важнее, вернет внимание рынка к ухудшающемуся фискальному положению США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
рынок, comex, saxo bank, финансы
Рынок, Comex, Saxo Bank, Финансы
21:49 10.11.2025
 
Золото дорожает в ожидании окончания шатдауна в США

Золото дорожает на ожиданиях завершения шатдауна в США

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, после которого вновь будет публиковаться макростатистика по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 77,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 4 087,45 доллара за тройскую унцию.
Ранее в ходе торгов показатель впервые с конца октября поднялся выше 4 100 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 3,26% - до 49,713 доллара за унцию.
"Повторное открытие правительства восстановит публикацию данных и возродит ожидания снижения ключевой ставки в декабре, но, что важнее, вернет внимание рынка к ухудшающемуся фискальному положению США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
