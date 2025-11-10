https://1prime.ru/20251110/zoloto-864396496.html

Золото дорожает в ожидании окончания шатдауна в США

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, после которого вновь будет публиковаться макростатистика по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 77,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 4 087,45 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые с конца октября поднялся выше 4 100 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 3,26% - до 49,713 доллара за унцию. "Повторное открытие правительства восстановит публикацию данных и возродит ожидания снижения ключевой ставки в декабре, но, что важнее, вернет внимание рынка к ухудшающемуся фискальному положению США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

