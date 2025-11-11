https://1prime.ru/20251111/aeroport-864436542.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. | 11.11.2025
2025-11-11T23:32+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
