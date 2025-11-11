Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/ahmed-864403824.html
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом - 11.11.2025, ПРАЙМ
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) остались в прошлом. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T03:30+0300
2025-11-11T03:30+0300
экономика
общество
мировая экономика
сирия
сша
рф
дональд трамп
башар асад
fox news
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864403824.jpg?1762821033
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) остались в прошлом. "Это дело прошлого", - заявил он телеканалу Fox News, отметив, что этот вопрос на встрече с американским лидером Дональдом Трампом "активно не обсуждался". США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
сирия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сирия, сша, рф, дональд трамп, башар асад, fox news, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, СИРИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Башар Асад, Fox News, ООН
03:30 11.11.2025
 
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом

Ахмед аш-Шараа заявил, что связи с «Аль-Каидой» остались в прошлом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) остались в прошлом.
"Это дело прошлого", - заявил он телеканалу Fox News, отметив, что этот вопрос на встрече с американским лидером Дональдом Трампом "активно не обсуждался".
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСИРИЯСШАРФДональд ТрампБашар АсадFox NewsООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала