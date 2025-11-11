https://1prime.ru/20251111/ahmed-864403824.html
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом - 11.11.2025, ПРАЙМ
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) остались в прошлом. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T03:30+0300
2025-11-11T03:30+0300
2025-11-11T03:30+0300
экономика
общество
мировая экономика
сирия
сша
рф
дональд трамп
башар асад
fox news
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864403824.jpg?1762821033
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) остались в прошлом.
"Это дело прошлого", - заявил он телеканалу Fox News, отметив, что этот вопрос на встрече с американским лидером Дональдом Трампом "активно не обсуждался".
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
сирия
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сирия, сша, рф, дональд трамп, башар асад, fox news, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, СИРИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Башар Асад, Fox News, ООН
Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с "Аль-Каидой" остались в прошлом
Ахмед аш-Шараа заявил, что связи с «Аль-Каидой» остались в прошлом
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что его связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) остались в прошлом.
"Это дело прошлого", - заявил он телеканалу Fox News, отметив, что этот вопрос на встрече с американским лидером Дональдом Трампом "активно не обсуждался".
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.