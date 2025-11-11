Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли новую схему ЕС по захвату российских активов - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/aktivy-864436680.html
На Западе раскрыли новую схему ЕС по захвату российских активов
На Западе раскрыли новую схему ЕС по захвату российских активов - 11.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли новую схему ЕС по захвату российских активов
Инциденты с беспилотниками в Европе используются как предлог для оправдания конфискации российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:33+0300
2025-11-11T23:33+0300
в мире
россия
москва
бельгия
украина
welt am sonntag
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Инциденты с беспилотниками в Европе используются как предлог для оправдания конфискации российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Беспилотники над Бельгией создают истерию вокруг России, чтобы у бельгийского правительства появился предлог дать Euroclear зеленый свет на передачу российских активов Зеленскому", — написал Христофору.Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, предположившего, что Москва якобы направила Брюсселю "предупреждение" из-за обсуждения конфискации замороженных российских средств.По мнению журналиста, на самом деле происходит обратное — создается информационный повод, чтобы оправдать использование российских активов для финансирования Украины.Инциденты с дронами в БельгииМинистр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в полетах беспилотников над военными базами и аэропортами страны, не предоставив при этом никаких доказательств.С 10 октября бельгийские власти регулярно сообщают о замеченных дронах над военными объектами и критически важной инфраструктурой. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу 4 и 5 ноября. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один дрон не был сбит.5 октября российское посольство заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному диалогу без нагнетания обстановки, подчеркнув, что Россия не имеет отношения к этим инцидентам.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации страны ЕС и "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear.В августе издание Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что ЕС направил Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских средств.Сейчас Еврокомиссия добивается одобрения использования около 140 миллиардов евро в виде "репарационного кредита". Предполагается, что Украина вернет эти средства после конфликта, если Россия "выплатит материальный ущерб". Однако внутри ЕС нет единства по этому вопросу.Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а заявления о репарациях — оторванными от реальности. Россия ввела ответные меры: активы инвесторов из недружественных стран и их доходы помещаются на специальные счета типа "С", вывести их можно только по решению правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251111/ugroza-864436395.html
https://1prime.ru/20251111/britaniya-864435688.html
москва
бельгия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, россия, москва, бельгия, украина, welt am sonntag, euroclear, ес
В мире, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Welt am Sonntag, Euroclear, ЕС
23:33 11.11.2025
 
На Западе раскрыли новую схему ЕС по захвату российских активов

Христофору: инциденты с дронами используют для оправдания кражи российских средств

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Инциденты с беспилотниками в Европе используются как предлог для оправдания конфискации российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Беспилотники над Бельгией создают истерию вокруг России, чтобы у бельгийского правительства появился предлог дать Euroclear зеленый свет на передачу российских активов Зеленскому", — написал Христофору.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
Вчера, 23:30
Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, предположившего, что Москва якобы направила Брюсселю "предупреждение" из-за обсуждения конфискации замороженных российских средств.
По мнению журналиста, на самом деле происходит обратное — создается информационный повод, чтобы оправдать использование российских активов для финансирования Украины.
Инциденты с дронами в Бельгии
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в полетах беспилотников над военными базами и аэропортами страны, не предоставив при этом никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно сообщают о замеченных дронах над военными объектами и критически важной инфраструктурой. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу 4 и 5 ноября. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один дрон не был сбит.
5 октября российское посольство заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному диалогу без нагнетания обстановки, подчеркнув, что Россия не имеет отношения к этим инцидентам.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации страны ЕС и "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear.
В августе издание Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что ЕС направил Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских средств.
Сейчас Еврокомиссия добивается одобрения использования около 140 миллиардов евро в виде "репарационного кредита". Предполагается, что Украина вернет эти средства после конфликта, если Россия "выплатит материальный ущерб". Однако внутри ЕС нет единства по этому вопросу.
Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а заявления о репарациях — оторванными от реальности. Россия ввела ответные меры: активы инвесторов из недружественных стран и их доходы помещаются на специальные счета типа "С", вывести их можно только по решению правительственной комиссии.
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов
Вчера, 23:20
 
В миреРОССИЯМОСКВАБЕЛЬГИЯУКРАИНАWelt am SonntagEuroclearЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала