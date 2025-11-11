https://1prime.ru/20251111/aktivy-864436680.html

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Инциденты с беспилотниками в Европе используются как предлог для оправдания конфискации российских активов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Беспилотники над Бельгией создают истерию вокруг России, чтобы у бельгийского правительства появился предлог дать Euroclear зеленый свет на передачу российских активов Зеленскому", — написал Христофору.Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, предположившего, что Москва якобы направила Брюсселю "предупреждение" из-за обсуждения конфискации замороженных российских средств.По мнению журналиста, на самом деле происходит обратное — создается информационный повод, чтобы оправдать использование российских активов для финансирования Украины.Инциденты с дронами в БельгииМинистр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в полетах беспилотников над военными базами и аэропортами страны, не предоставив при этом никаких доказательств.С 10 октября бельгийские власти регулярно сообщают о замеченных дронах над военными объектами и критически важной инфраструктурой. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу 4 и 5 ноября. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один дрон не был сбит.5 октября российское посольство заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному диалогу без нагнетания обстановки, подчеркнув, что Россия не имеет отношения к этим инцидентам.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации страны ЕС и "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear.В августе издание Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что ЕС направил Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских средств.Сейчас Еврокомиссия добивается одобрения использования около 140 миллиардов евро в виде "репарационного кредита". Предполагается, что Украина вернет эти средства после конфликта, если Россия "выплатит материальный ущерб". Однако внутри ЕС нет единства по этому вопросу.Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а заявления о репарациях — оторванными от реальности. Россия ввела ответные меры: активы инвесторов из недружественных стран и их доходы помещаются на специальные счета типа "С", вывести их можно только по решению правительственной комиссии.

