https://1prime.ru/20251111/avia-864425158.html

В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград

В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград

Объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении в 2025 году составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту,... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T18:35+0300

2025-11-11T18:35+0300

2025-11-11T18:35+0300

бизнес

россия

рф

калининград

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864425006_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d79d36b60120323a006a9eb570bcb7f9.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении в 2025 году составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации. "В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей, на уровне прошлого года", - отметил Потешкин. Всего в рамках программы субсидированных билетов на калининградском направлении планируется перевезти почти 400 тысяч пассажиров. Пассажиропоток международного аэропорта Калининграда "Храброво" за 2024 год превысил 4,8 миллиона пассажиров.

https://1prime.ru/20250923/rosaviatsiya-862653911.html

рф

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, калининград, совет федерации