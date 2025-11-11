Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград - 11.11.2025
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград
Объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении в 2025 году составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту,... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T18:35+0300
2025-11-11T18:35+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении в 2025 году составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации. "В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей, на уровне прошлого года", - отметил Потешкин. Всего в рамках программы субсидированных билетов на калининградском направлении планируется перевезти почти 400 тысяч пассажиров. Пассажиропоток международного аэропорта Калининграда "Храброво" за 2024 год превысил 4,8 миллиона пассажиров.
18:35 11.11.2025
 
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград

Потешкин: более 1,4 млрд руб направили на субсидирование билетов в Калининград в 2025 году

© РИА Новости . Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Аэропорт "Храброво" в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Голенков
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении в 2025 году составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации.
"В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей, на уровне прошлого года", - отметил Потешкин.
Всего в рамках программы субсидированных билетов на калининградском направлении планируется перевезти почти 400 тысяч пассажиров.
Пассажиропоток международного аэропорта Калининграда "Храброво" за 2024 год превысил 4,8 миллиона пассажиров.
Самолеты авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Росавиация распределила новые субсидии временно закрытым аэропортам
23 сентября, 11:29
 
