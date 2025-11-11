https://1prime.ru/20251111/avia-864425158.html
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении в 2025 году составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации. "В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей, на уровне прошлого года", - отметил Потешкин. Всего в рамках программы субсидированных билетов на калининградском направлении планируется перевезти почти 400 тысяч пассажиров. Пассажиропоток международного аэропорта Калининграда "Храброво" за 2024 год превысил 4,8 миллиона пассажиров.
