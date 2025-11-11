https://1prime.ru/20251111/avia-864429951.html

Nordwind начала полеты из Казани в Краснодар

Nordwind начала полеты из Казани в Краснодар

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) во вторник начала полеты по маршруту Казань - Краснодар, сообщил авиаперевозчик. "Аэропорт Краснодар торжественно встретил самолет первого рейса Nordwind из Казани", - говорится в пресс-релизе авиакомпании. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A321 вместимостью 220 человек. Время в пути составит 3 часа 45 минут. "Маршрут пользуется популярностью – первые рейсы из Казани в Краснодар и обратно выполнены с высокой коммерческой загрузкой. Более того, порядка 30% пассажиров являются трансферными - полеты в Краснодарский край теперь доступны из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Новокузнецка, Сургута, Томска, Бишкека и Душанбе c пересадкой в Казани", - отметил заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис. Международный аэропорт Краснодара, закрытый в 2022 году, возобновил работу 11 сентября. Из Краснодара можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие российские и зарубежные города.

