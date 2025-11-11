Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
краснодар
казань
nordwind
краснодар
казань
бизнес, россия, краснодар, казань, nordwind
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, КАЗАНЬ, Nordwind
20:24 11.11.2025
 
Nordwind начала полеты из Казани в Краснодар

Авиакомпания Nordwind запустила рейсы из Казани в Краснодар

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) во вторник начала полеты по маршруту Казань - Краснодар, сообщил авиаперевозчик.
"Аэропорт Краснодар торжественно встретил самолет первого рейса Nordwind из Казани", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A321 вместимостью 220 человек. Время в пути составит 3 часа 45 минут.
"Маршрут пользуется популярностью – первые рейсы из Казани в Краснодар и обратно выполнены с высокой коммерческой загрузкой. Более того, порядка 30% пассажиров являются трансферными - полеты в Краснодарский край теперь доступны из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Новокузнецка, Сургута, Томска, Бишкека и Душанбе c пересадкой в Казани", - отметил заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.
Международный аэропорт Краснодара, закрытый в 2022 году, возобновил работу 11 сентября. Из Краснодара можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие российские и зарубежные города.
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк
6 ноября, 07:15
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРКАЗАНЬNordwind
 
 
