В Совфеде предложили автоматизировать продажу субсидированных авиабилетов - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили автоматизировать продажу субсидированных авиабилетов
В Совфеде предложили автоматизировать продажу субсидированных авиабилетов
Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложит Минтрансу и Минцифры ввести автоматизированные продажи субсидированных авиабилетов жителям региона. | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложит Минтрансу и Минцифры ввести автоматизированные продажи субсидированных авиабилетов жителям региона. Парламентарий провел совещание по вопросу субсидирования калининградских авиаперевозок с участием Минтранса, авиакомпаний. "По итогам сегодняшнего круглого стола подготовлю обращения на Минтранс и Минцифры по вопросу автоматизации покупки субсидированных билетов. Сегодня, когда вся информация доступна государству, мы не должны заставлять калининградцев стоять в очередях в кассу. Уверен, что в кратчайшие сроки вопрос автоматизации покупки субсидированных билетов будет решён", - написал Шендерюк-Жидков в своем Telegram-канале. Сенатор также планирует подготовить обращения в Минтранс по вопросу плоских тарифов. "Плоские тарифы должны быть доступны калининградцам, 700 тысяч плоских тарифов и 400 тысяч субсидированных решают вопрос перевозки калининградцев", - отметил он. Субсидированные билеты в Калининград доступны из 21 аэропорта России, также авиакомпания "Аэрофлот" реализует на калининградском направлении программу "плоских тарифов", которые позволяют приобретать авиабилеты по фиксированной цене. "Приятно было услышать, что Минтранс согласен с позицией региона, что категории доступных субсидированных тарифов должны быть ограничены жителями области, думаю, решение этого вопроса на подходе", - отметил сенатор. Он поблагодарил Минтранс и авиакомпании за конструктивный подход и желание решить проблемы калининградцев.
Новости
21:30 11.11.2025
 
В Совфеде предложили автоматизировать продажу субсидированных авиабилетов

Шендерюк-Жидков предложили автоматизировать продажи субсидированных билетов калининградцам

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота международного аэропорта Калининграда "Храброво"
Работа международного аэропорта Калининграда Храброво
Работа международного аэропорта Калининграда "Храброво". Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложит Минтрансу и Минцифры ввести автоматизированные продажи субсидированных авиабилетов жителям региона.
Парламентарий провел совещание по вопросу субсидирования калининградских авиаперевозок с участием Минтранса, авиакомпаний.
"По итогам сегодняшнего круглого стола подготовлю обращения на Минтранс и Минцифры по вопросу автоматизации покупки субсидированных билетов. Сегодня, когда вся информация доступна государству, мы не должны заставлять калининградцев стоять в очередях в кассу. Уверен, что в кратчайшие сроки вопрос автоматизации покупки субсидированных билетов будет решён", - написал Шендерюк-Жидков в своем Telegram-канале.
Сенатор также планирует подготовить обращения в Минтранс по вопросу плоских тарифов. "Плоские тарифы должны быть доступны калининградцам, 700 тысяч плоских тарифов и 400 тысяч субсидированных решают вопрос перевозки калининградцев", - отметил он.
Субсидированные билеты в Калининград доступны из 21 аэропорта России, также авиакомпания "Аэрофлот" реализует на калининградском направлении программу "плоских тарифов", которые позволяют приобретать авиабилеты по фиксированной цене.
"Приятно было услышать, что Минтранс согласен с позицией региона, что категории доступных субсидированных тарифов должны быть ограничены жителями области, думаю, решение этого вопроса на подходе", - отметил сенатор.
Он поблагодарил Минтранс и авиакомпании за конструктивный подход и желание решить проблемы калининградцев.
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград
В Минтрансе рассказали о финансировании субсидированных билет в Калининград
18:35
 
