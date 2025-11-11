https://1prime.ru/20251111/avia-864432494.html
В Совфеде предложили автоматизировать продажу субсидированных авиабилетов
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложит Минтрансу и Минцифры ввести автоматизированные продажи субсидированных авиабилетов жителям региона. Парламентарий провел совещание по вопросу субсидирования калининградских авиаперевозок с участием Минтранса, авиакомпаний. "По итогам сегодняшнего круглого стола подготовлю обращения на Минтранс и Минцифры по вопросу автоматизации покупки субсидированных билетов. Сегодня, когда вся информация доступна государству, мы не должны заставлять калининградцев стоять в очередях в кассу. Уверен, что в кратчайшие сроки вопрос автоматизации покупки субсидированных билетов будет решён", - написал Шендерюк-Жидков в своем Telegram-канале. Сенатор также планирует подготовить обращения в Минтранс по вопросу плоских тарифов. "Плоские тарифы должны быть доступны калининградцам, 700 тысяч плоских тарифов и 400 тысяч субсидированных решают вопрос перевозки калининградцев", - отметил он. Субсидированные билеты в Калининград доступны из 21 аэропорта России, также авиакомпания "Аэрофлот" реализует на калининградском направлении программу "плоских тарифов", которые позволяют приобретать авиабилеты по фиксированной цене. "Приятно было услышать, что Минтранс согласен с позицией региона, что категории доступных субсидированных тарифов должны быть ограничены жителями области, думаю, решение этого вопроса на подходе", - отметил сенатор. Он поблагодарил Минтранс и авиакомпании за конструктивный подход и желание решить проблемы калининградцев.
