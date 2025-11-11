https://1prime.ru/20251111/baffetty-864406349.html
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway - 11.11.2025, ПРАЙМ
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
Один из богатейших людей мира, американский предприниниматель Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам в должности главы инвестиционной компании... | 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам в должности главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway.
В мае Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway к концу 2025 года. На место гендиректора Berkshire Hathaway Баффетт порекомендовал вице-председателя Berkshire Hathaway Грега Абеля.
"Я больше не буду писать годовой отчёт Berkshire или без конца говорить на годовом собрании акционеров... Как сказали бы британцы, я "замолкаю", - говорится в письме, которое обнародовала компания.
Предприниматель напомнил, что в конце года компанию возглавит Абель, которому пожелал долгих лет работы.
В завершение письма миллиардер дал несколько советов акционерам, например, не корить себя за прошлые ошибки и двигаться дальше.
"Величие не достигается накоплением огромных денег, огромной известности или огромной власти в правительстве. Когда вы помогаете кому-то любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта бесплатна, но также и бесценна", - добавил бизнесмен.
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
