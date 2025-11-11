ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков с 12 по 18 ноября

https://1prime.ru/20251111/bank-rossii-864411837.html
2025-11-11T11:34+0300
2025-11-11T11:34+0300
2025-11-11T11:34+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 11 ноября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 1 миллиард рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 69 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,14 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,31 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
