В Белоруссии приостановили продажу маршмеллоу российского производства
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажу маршмеллоу российского производства приостановили в Белоруссии из-за скрытого пищевого краситель, сообщило министерство здравоохранения республики. "Санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции: ООО "Конфектум" (Россия): изделия кондитерские сахаристые маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от шести лет и старше - в составе обнаружен незаявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин (Е122)... введена временная санитарная мера, устанавливающая запрет ввоза, реализации, хранения, транспортирования и использования всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанного производителя на территории внутреннего рынка страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что отсутствие использованных при производстве продукции красителей нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, такие как гиперактивность у детей, отравления или развитие хронических заболеваний.
04:12 11.11.2025
 
В Белоруссии приостановили продажу маршмеллоу российского производства

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажу маршмеллоу российского производства приостановили в Белоруссии из-за скрытого пищевого краситель, сообщило министерство здравоохранения республики.
"Санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции: ООО "Конфектум" (Россия): изделия кондитерские сахаристые маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от шести лет и старше - в составе обнаружен незаявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин (Е122)... введена временная санитарная мера, устанавливающая запрет ввоза, реализации, хранения, транспортирования и использования всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанного производителя на территории внутреннего рынка страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что отсутствие использованных при производстве продукции красителей нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, такие как гиперактивность у детей, отравления или развитие хронических заболеваний.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
