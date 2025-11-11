https://1prime.ru/20251111/belorussija-864404584.html
В Белоруссии приостановили продажу маршмеллоу российского производства
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажу маршмеллоу российского производства приостановили в Белоруссии из-за скрытого пищевого краситель, сообщило министерство здравоохранения республики.
"Санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции: ООО "Конфектум" (Россия): изделия кондитерские сахаристые маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от шести лет и старше - в составе обнаружен незаявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин (Е122)... введена временная санитарная мера, устанавливающая запрет ввоза, реализации, хранения, транспортирования и использования всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанного производителя на территории внутреннего рынка страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что отсутствие использованных при производстве продукции красителей нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, такие как гиперактивность у детей, отравления или развитие хронических заболеваний.
