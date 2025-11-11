https://1prime.ru/20251111/belorussiya-864418206.html

В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград

В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград

Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T16:40+0300

2025-11-11T16:40+0300

2025-11-11T17:02+0300

россия

калининград

литва

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg

МИНСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. "И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса (закрытие Литвой автодорожных КПП на границе с Белоруссией – ред.), хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем", - заявила Эйсмонт. "Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут", - добавила она.В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.

https://1prime.ru/20251111/litva-864400823.html

калининград

литва

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калининград, литва, белоруссия