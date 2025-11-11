Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/belorussiya-864418206.html
В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград
В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград
Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:40+0300
2025-11-11T17:02+0300
россия
калининград
литва
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. "И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса (закрытие Литвой автодорожных КПП на границе с Белоруссией – ред.), хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем", - заявила Эйсмонт. "Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут", - добавила она.В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
https://1prime.ru/20251111/litva-864400823.html
калининград
литва
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, калининград, литва, белоруссия
РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ
16:40 11.11.2025 (обновлено: 17:02 11.11.2025)
 
В Минске заявили, что следят за движением российских грузов в Калининград

Эйсмонт: Минск отслеживает движение российских грузов в Калининград

© flickr.com / ermakovФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Флаг Белоруссии. Архивное фото
© flickr.com / ermakov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Минск внимательно отслеживает движение через свою территорию российских грузов в Калининград и угрозы по данному вопросу со стороны Литвы, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса (закрытие Литвой автодорожных КПП на границе с Белоруссией – ред.), хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем", - заявила Эйсмонт.
"Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут", - добавила она.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
КПП Котловка на границе Белоруссии с Литвой - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта
00:00
 
РОССИЯКАЛИНИНГРАДЛИТВАБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала