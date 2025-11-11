https://1prime.ru/20251111/birzha--864414106.html
Петербургская биржа вновь ужесточила правила торгов топливом
2025-11-11T14:03+0300
экономика
игорь артемьев
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/94/842189497_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_009daa93abbe238a7a05631fffa2fb6c.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа в третий раз за год ужесточила требования к заявкам на покупку топлива, установив новые границы колебания цены на торгах, следует из материалов торговой площадки. Так, согласно сообщению биржи, с 11 по 28 ноября сокращен уровень падения цены до 10% с 20% для бензина и зимних сортов дизельного топлива. При этом рост цены по-прежнему ограничен в 0,01%. Для летнего и межсезонного дизельного топлива, а также авиакеросина лимит на рост котировок допускается в 0,1%, а падение цены установлено в 10%. Ранее биржа ужесточила правила торгов бензином и дизельным топливом. Тогда лимиты на рост котировок с отгрузкой по железной дороге и трубе снизились до 0,01% с прежних 0,5%, также ограничился объем закупки одним участником торгов. Позднее эти правила были продлены до 10 ноября. Так, были продлены предельные границы колебания цен на Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба" от текущей рыночной цены биржевого инструмента. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в октябре в разговоре с журналистами назвал подобные ограничения "не в полной мере рыночными". Однако он отметил, что текущая ситуация на топливном рынке России требует механизмов государственного регулирования и регулирования торгов топливом.
