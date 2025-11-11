Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в плюсе - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/birzhi-864432144.html
Биржи Европы закрылись в плюсе
Биржи Европы закрылись в плюсе - 11.11.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе, участники рынка обратили внимание на ход мирового торгового диалога и статистические данные... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T21:16+0300
2025-11-11T21:16+0300
экономика
индексы
европа
сша
швейцария
dax
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе, участники рынка обратили внимание на ход мирового торгового диалога и статистические данные по макроэкономике европейских стран, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,15% - до 9 899,6 пункта, французский CAC 40 - на 1,25%, до 8 156,23 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 24 088,06 пункта. Ранее во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины. На фоне этого акции швейцарской Swatch Group AG выросли в цене более чем на 6%, Compagnie Financiere Richemont SA - почти на 2%. Также участники рынка обратили внимание на статистические факторы. Так, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало данные о безработице в стране. Ее уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%. Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учетной ставки до 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком. Также был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.
https://1prime.ru/20251111/gaz-864430956.html
европа
сша
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индексы, европа, сша, швейцария, dax, рынок
Экономика, Индексы, ЕВРОПА, США, ШВЕЙЦАРИЯ, DAX, Рынок
21:16 11.11.2025
 
Биржи Европы закрылись в плюсе

Биржевые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе, участники рынка обратили внимание на ход мирового торгового диалога и статистические данные по макроэкономике европейских стран, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,15% - до 9 899,6 пункта, французский CAC 40 - на 1,25%, до 8 156,23 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 24 088,06 пункта.
Ранее во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины. На фоне этого акции швейцарской Swatch Group AG выросли в цене более чем на 6%, Compagnie Financiere Richemont SA - почти на 2%.
Также участники рынка обратили внимание на статистические факторы. Так, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало данные о безработице в стране. Ее уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%.
Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учетной ставки до 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком.
Также был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.
Комплекс подготовки экспортного газа - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Европе биржевые цены на газ выросли на 0,4%
20:53
 
ЭкономикаИндексыЕВРОПАСШАШВЕЙЦАРИЯDAXРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала