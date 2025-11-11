https://1prime.ru/20251111/birzhi-864432144.html

Биржи Европы закрылись в плюсе

Биржи Европы закрылись в плюсе

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе, участники рынка обратили внимание на ход мирового торгового диалога и статистические данные по макроэкономике европейских стран, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,15% - до 9 899,6 пункта, французский CAC 40 - на 1,25%, до 8 156,23 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 24 088,06 пункта. Ранее во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины. На фоне этого акции швейцарской Swatch Group AG выросли в цене более чем на 6%, Compagnie Financiere Richemont SA - почти на 2%. Также участники рынка обратили внимание на статистические факторы. Так, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало данные о безработице в стране. Ее уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%. Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учетной ставки до 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком. Также был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.

