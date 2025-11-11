https://1prime.ru/20251111/bolgarija-864402507.html
В Болгарии около 50% населения придерживаются пророссийских настроений
2025-11-11T01:48+0300
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Около 50% населения Болгарии придерживаются пророссийских настроений, и в настоящее время эта доля растет, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Отношения между Болгарией и Россией всегда были очень хорошими. Однако люди по-разному оценивают ситуацию. Около 20% не любят Россию - исторически сложилось так, что они считают, что Россия передала Македонию Сербии, в то время как они считают Македонию болгарской территорией. Другая группа не любит Россию, потому что она ассоциируется у них с коммунизмом и СССР. Около 30% населения придерживаются нейтральных взглядов, а около 50% - пророссийских", - сказал он.
Михайлов считает, что пророссийские настроения в настоящее время растут в стране из-за поддержки Европейской комиссией нынешнего правительства Болгарии.
"Когда Болгария вступала в ЕС, 95% населения поддерживало это. Сейчас же это поддерживает только около 30% населения. Это снижение связано с предполагаемой поддержкой ЕС мафии, правящей Болгарией. В результате многие болгары мечтают о том, чтобы (президент РФ Владимир) Путин "освободил" Болгарию от этой мафии, потому что они чувствуют, что не в состоянии сделать это сами. Когда Европа признает этих лидеров (Болгарии - ред.) легитимными, болгары чувствуют, что не могут противостоять всей Европе. Вот почему симпатии к России в настоящее время растут", - подчеркнул депутат.
По мнению собеседника агентства, продолжение этой тенденции будет зависеть от решения России поддержать нынешнее правительство или способствовать переменам в стране, заняв публичную позицию.
"Болгарская коммунистическая партия, ныне называемая Болгарской социалистической партией, является абсолютным предателем по отношению к России и Китаю. Но Москва по-прежнему рассматривает их как партнеров. "Единая Россия" поддерживает отношения с этой партией. Это плохой сигнал для болгарского населения. Что также является плохим сигналом, так это связь с болгарской партии "Вазраздане", которая на 100% сотрудничает с мафией. Они позиционируют себя как пророссийская партия. Но это одна из партий, которая стоит с общим рядом (правительством - ред.)", - уточнил своё мнение Михайлов.
Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.
Депутат Михайлов: пророссийские настроения в Болгарии растут
