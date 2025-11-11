https://1prime.ru/20251111/bolgarija-864402507.html

В Болгарии около 50% населения придерживаются пророссийских настроений

экономика

общество

россия

болгария

северная македония

европа

михайлов

ес

единая россия

нато

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Около 50% населения Болгарии придерживаются пророссийских настроений, и в настоящее время эта доля растет, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов. "Отношения между Болгарией и Россией всегда были очень хорошими. Однако люди по-разному оценивают ситуацию. Около 20% не любят Россию - исторически сложилось так, что они считают, что Россия передала Македонию Сербии, в то время как они считают Македонию болгарской территорией. Другая группа не любит Россию, потому что она ассоциируется у них с коммунизмом и СССР. Около 30% населения придерживаются нейтральных взглядов, а около 50% - пророссийских", - сказал он. Михайлов считает, что пророссийские настроения в настоящее время растут в стране из-за поддержки Европейской комиссией нынешнего правительства Болгарии. "Когда Болгария вступала в ЕС, 95% населения поддерживало это. Сейчас же это поддерживает только около 30% населения. Это снижение связано с предполагаемой поддержкой ЕС мафии, правящей Болгарией. В результате многие болгары мечтают о том, чтобы (президент РФ Владимир) Путин "освободил" Болгарию от этой мафии, потому что они чувствуют, что не в состоянии сделать это сами. Когда Европа признает этих лидеров (Болгарии - ред.) легитимными, болгары чувствуют, что не могут противостоять всей Европе. Вот почему симпатии к России в настоящее время растут", - подчеркнул депутат. По мнению собеседника агентства, продолжение этой тенденции будет зависеть от решения России поддержать нынешнее правительство или способствовать переменам в стране, заняв публичную позицию. "Болгарская коммунистическая партия, ныне называемая Болгарской социалистической партией, является абсолютным предателем по отношению к России и Китаю. Но Москва по-прежнему рассматривает их как партнеров. "Единая Россия" поддерживает отношения с этой партией. Это плохой сигнал для болгарского населения. Что также является плохим сигналом, так это связь с болгарской партии "Вазраздане", которая на 100% сотрудничает с мафией. Они позиционируют себя как пророссийская партия. Но это одна из партий, которая стоит с общим рядом (правительством - ред.)", - уточнил своё мнение Михайлов. Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.

2025

