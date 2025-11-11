Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО - 11.11.2025
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО
Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского... | 11.11.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов. "Правительство утверждает, что у него 20 тысяч солдат, но 12 тысяч из них - просто чиновники… Таким образом, без НАТО или ЕС у нас вообще не было бы никакой защиты. На данный момент нам следует оставаться там, где мы есть (ЕС и НАТО - ред.), поскольку у нас нет функционирующего правительства или военной структуры. Только после того, как мы восстановим их, мы сможем пересмотреть наши союзы", - сказал он. Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России. Президент Болгарии Румен Радев в январе заявил об обрушении архитектуры геополитической безопасности и недостатке лидерства в Европе, из-за чего страны региона не могут конкурировать с Россией в военном отношении.
общество, мировая экономика, болгария, европа, ес, нато, евросоюз
Экономика, Общество, Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, ЕВРОПА, ЕС, НАТО, Евросоюз
02:48 11.11.2025
 
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО

Депутат Михайлов: Болгария сможет пересмотреть членство в ЕС и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Правительство утверждает, что у него 20 тысяч солдат, но 12 тысяч из них - просто чиновники… Таким образом, без НАТО или ЕС у нас вообще не было бы никакой защиты. На данный момент нам следует оставаться там, где мы есть (ЕС и НАТО - ред.), поскольку у нас нет функционирующего правительства или военной структуры. Только после того, как мы восстановим их, мы сможем пересмотреть наши союзы", - сказал он.
Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России. Президент Болгарии Румен Радев в январе заявил об обрушении архитектуры геополитической безопасности и недостатке лидерства в Европе, из-за чего страны региона не могут конкурировать с Россией в военном отношении.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаБОЛГАРИЯЕВРОПАЕСНАТОЕвросоюз
 
 
