СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов - 11.11.2025
СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов
СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов - 11.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов
Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных платформ у побережья России, сообщает журнал Military Watch Magazine. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:20+0300
2025-11-11T23:20+0300
москва
великобритания
балтийское море
мид рф
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a72394442e92ffd5d60edaa2056295.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных платформ у побережья России, сообщает журнал Military Watch Magazine."Учения проходили в период роста напряженности между Россией и западными странами, при этом в случае дальнейшей эскалации конфликта не исключены нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру", — говорится в материале.Как уточняется, в маневрах участвовали бойцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты. Военные отрабатывали скрытую высадку на корабли и захват нефтяных платформ. Для этих целей была создана специальная оперативная группа. Тренировки проходили в восточной части Балтийского моря, в непосредственной близости от российской границы, отмечает издание.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет военные инициативы, заявляя, что действует "в целях сдерживания агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
москва
великобритания
балтийское море
москва, великобритания, балтийское море, мид рф, нато, в мире
МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Балтийское море, МИД РФ, НАТО, В мире
23:20 11.11.2025
 
СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов

MWM: британские военные проводят маневры по захвату нефтяных платформ у берегов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
 Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
" Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных платформ у побережья России, сообщает журнал Military Watch Magazine.
"Учения проходили в период роста напряженности между Россией и западными странами, при этом в случае дальнейшей эскалации конфликта не исключены нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру", — говорится в материале.
Как уточняется, в маневрах участвовали бойцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты. Военные отрабатывали скрытую высадку на корабли и захват нефтяных платформ. Для этих целей была создана специальная оперативная группа. Тренировки проходили в восточной части Балтийского моря, в непосредственной близости от российской границы, отмечает издание.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет военные инициативы, заявляя, что действует "в целях сдерживания агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Балтийское море МИД РФ НАТО В мире
 
 
