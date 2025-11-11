СМИ: Британия отрабатывала захват нефтяных платформ у российских берегов
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных платформ у побережья России, сообщает журнал Military Watch Magazine.
"Учения проходили в период роста напряженности между Россией и западными странами, при этом в случае дальнейшей эскалации конфликта не исключены нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру", — говорится в материале.
Как уточняется, в маневрах участвовали бойцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты. Военные отрабатывали скрытую высадку на корабли и захват нефтяных платформ. Для этих целей была создана специальная оперативная группа. Тренировки проходили в восточной части Балтийского моря, в непосредственной близости от российской границы, отмечает издание.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет военные инициативы, заявляя, что действует "в целях сдерживания агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.