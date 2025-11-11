Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит российского бюджета в январе-октябре составил 4,19 триллиона рублей - 11.11.2025
Дефицит российского бюджета в январе-октябре составил 4,19 триллиона рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По итогам января-октября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 190 миллиарда рублей, что на 4 314 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-октября составил 1,9% ВВП. За аналогичный период прошлого года бюджет РФ сложился с профицитом в 124 миллиарда рублей, или 0,1% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составили 29,924 триллиона рублей, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 22,425 триллиона рублей (+11,3% к тому же периоду прошлого года). "Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-октябре выросли на 5,8%, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", – отмечает Минфин. Нефтегазовые доходы составили 7,498 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 21,4%, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. "Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2025 года, по предварительной оценке, составил 34,113 триллиона рублей (+15,4% к аналогичному периоду предыдущего года).
россия, рф, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минфин
17:13 11.11.2025
 
Дефицит российского бюджета в январе-октябре составил 4,19 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре составил 4,19 триллиона рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Здание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"По итогам января-октября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 190 миллиарда рублей, что на 4 314 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-октября составил 1,9% ВВП. За аналогичный период прошлого года бюджет РФ сложился с профицитом в 124 миллиарда рублей, или 0,1% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.
По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составили 29,924 триллиона рублей, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 22,425 триллиона рублей (+11,3% к тому же периоду прошлого года). "Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-октябре выросли на 5,8%, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", – отмечает Минфин.
Нефтегазовые доходы составили 7,498 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 21,4%, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. "Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах.
Объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2025 года, по предварительной оценке, составил 34,113 триллиона рублей (+15,4% к аналогичному периоду предыдущего года).
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранить сбалансированность бюджета
6 ноября, 16:44
 
Экономика РОССИЯ РФ Минфин
 
 
