Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на деньги России

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, однако изменит баланс внутри денежной массы, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.Если упрощать, то денежная масса — это совокупность всех денег, которые находятся сейчас в обращение в экономике страны. Эта совокупность не разделяется на наличные и безналичные средства. В России денежную массу рассчитывает ЦБ на основании официальной статистики.А поскольку цифровой рубль по своей сути является всего лишь альтернативной формой национальной валюты, то денежная масса просто не может измениться (если оценивать только сам факт появления цифрового рубля)."Однако цифровой рубль может изменить баланс между наличными и безналичными в общей массе денежной массы. Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10% (что в среднем ниже чем в других развитых странах). Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат", - пояснила Главина.На сегодняшний день в России существует три официальных формы национальной валюты: бумажные и металлические рубли (которые физически можно потрогать), электронные рубли (которые отображаются на банковском счете или банковском приложении) и цифровые рубли. Все эти три формы абсолютно эквивалентны друг другу."Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме", - указала экономист.Но существуют другие факторы, которые постоянно влияют на рост денежной массы - инфляция (около 7-8% в год официально), а также экономический рост, заключила она.

