Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на деньги России - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/dengi-864389524.html
Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на деньги России
Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на деньги России - 11.11.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на деньги России
Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, однако изменит баланс внутри денежной массы, рассказала агентству "Прайм" доцент... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T02:02+0300
2025-11-11T02:02+0300
цифровой рубль
рынок
финансы
софья главина
рудн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118070_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_19201bd11147a2791e2f18a6829f4a91.jpg
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, однако изменит баланс внутри денежной массы, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.Если упрощать, то денежная масса — это совокупность всех денег, которые находятся сейчас в обращение в экономике страны. Эта совокупность не разделяется на наличные и безналичные средства. В России денежную массу рассчитывает ЦБ на основании официальной статистики.А поскольку цифровой рубль по своей сути является всего лишь альтернативной формой национальной валюты, то денежная масса просто не может измениться (если оценивать только сам факт появления цифрового рубля)."Однако цифровой рубль может изменить баланс между наличными и безналичными в общей массе денежной массы. Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10% (что в среднем ниже чем в других развитых странах). Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат", - пояснила Главина.На сегодняшний день в России существует три официальных формы национальной валюты: бумажные и металлические рубли (которые физически можно потрогать), электронные рубли (которые отображаются на банковском счете или банковском приложении) и цифровые рубли. Все эти три формы абсолютно эквивалентны друг другу."Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме", - указала экономист.Но существуют другие факторы, которые постоянно влияют на рост денежной массы - инфляция (около 7-8% в год официально), а также экономический рост, заключила она.
https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118070_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_b0151b680abd759db1feaaaf11fc07b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цифровой рубль, рынок, финансы, софья главина, рудн
цифровой рубль, Рынок, Финансы, Софья Главина, РУДН
02:02 11.11.2025
 
Экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на деньги России

Экономист Главина: цифровой рубль не изменит общее количество денег в России

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, однако изменит баланс внутри денежной массы, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
30 октября, 14:23
Если упрощать, то денежная масса — это совокупность всех денег, которые находятся сейчас в обращение в экономике страны. Эта совокупность не разделяется на наличные и безналичные средства. В России денежную массу рассчитывает ЦБ на основании официальной статистики.
А поскольку цифровой рубль по своей сути является всего лишь альтернативной формой национальной валюты, то денежная масса просто не может измениться (если оценивать только сам факт появления цифрового рубля).
"Однако цифровой рубль может изменить баланс между наличными и безналичными в общей массе денежной массы. Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10% (что в среднем ниже чем в других развитых странах). Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат", - пояснила Главина.
На сегодняшний день в России существует три официальных формы национальной валюты: бумажные и металлические рубли (которые физически можно потрогать), электронные рубли (которые отображаются на банковском счете или банковском приложении) и цифровые рубли. Все эти три формы абсолютно эквивалентны друг другу.
"Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме", - указала экономист.
Но существуют другие факторы, которые постоянно влияют на рост денежной массы - инфляция (около 7-8% в год официально), а также экономический рост, заключила она.
 
цифровой рубльРынокФинансыСофья ГлавинаРУДН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала