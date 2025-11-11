Доллар дешевеет к мировым валютам

https://1prime.ru/20251111/dollar-864423194.html

2025-11-11T17:57+0300

экономика

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам во вторник вечером, аналитики оценивают перспективы понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1603 доллара с 1,1557 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 153,9 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 99,32 пункта. Рынки оценивают возможность понижения ставки американского регулятора на заседании 9-10 декабря в отсутствие статистики, которая могла бы указывать на потенциальные решения ФРС. Аналитики полагают, что экономика США достаточно устойчива для смягчения денежно-кредитной политики регулятора. "Мы ожидаем, что экономика будет стабильно развиваться, а инфляция будет оставаться на довольно умеренном уровне", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста BNP Paribas Изабелль Матеос-и-Лаго (Isabelle Mateos y Lago). Она также добавила, что это должно позволить ФРС США понизить учетную ставку на 25 базисных пунктов на следующем заседании в декабре. Затем, в следующем году, ФРС будет действовать более осторожно. "По нашему мнению, экономика по-прежнему ... без каких-либо серьезных признаков напряженности", - отметила эксперт.

2025

