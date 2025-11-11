Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/eksperty-864402918.html
Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами
Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами - 11.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами
Одежда, косметика и товары для дома чаще всего заказываются россиянами в преддверии больших ноябрьских распродаж, рассказали РИА Новости в логистических... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T02:03+0300
2025-11-11T02:03+0300
бизнес
россия
деловые линии
ozon
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864402918.jpg?1762815789
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Одежда, косметика и товары для дома чаще всего заказываются россиянами в преддверии больших ноябрьских распродаж, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "По нашим данным, самая большая доля в объеме поставок на маркетплейсы приходится на категорию одежды — 21% от общего числа перевозок. Косметическая продукция находится на втором месте", — отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии". Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев добавил, что одежда, обувь и аксессуары, товары для дома, косметика и парфюмерия являются исторически стабильными топами для сезонных распродаж. "Мы видим рост активности в перевозках. В сентябре-октябре 2025 года объемы сделок в сегменте транспортных и логистических услуг выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил Коптев. По его словам, лидирующими каналами продаж являются маркетплейсы (Ozon и Wildberries), интернет-магазины товаров для дома и интернет-магазины отдельных брендов. "Стоит отметить, что потребители все осознаннее подходят к распродажам и ждут их для совершения покупок, несмотря на их условность. Последнее время нередки случаи, когда отложенный в корзину товар в ожидании распродажи постепенно дорожает. А в момент распродажи цена снижается до изначального уровня", — заключил Коптев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, деловые линии, ozon, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Деловые линии, Ozon, Wildberries
02:03 11.11.2025
 
Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами

Логисты рассказали, что россияне чаще всего заказывают в преддверии распродаж

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Одежда, косметика и товары для дома чаще всего заказываются россиянами в преддверии больших ноябрьских распродаж, рассказали РИА Новости в логистических компаниях.
"По нашим данным, самая большая доля в объеме поставок на маркетплейсы приходится на категорию одежды — 21% от общего числа перевозок. Косметическая продукция находится на втором месте", — отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев добавил, что одежда, обувь и аксессуары, товары для дома, косметика и парфюмерия являются исторически стабильными топами для сезонных распродаж.
"Мы видим рост активности в перевозках. В сентябре-октябре 2025 года объемы сделок в сегменте транспортных и логистических услуг выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил Коптев.
По его словам, лидирующими каналами продаж являются маркетплейсы (Ozon и Wildberries), интернет-магазины товаров для дома и интернет-магазины отдельных брендов.
"Стоит отметить, что потребители все осознаннее подходят к распродажам и ждут их для совершения покупок, несмотря на их условность. Последнее время нередки случаи, когда отложенный в корзину товар в ожидании распродажи постепенно дорожает. А в момент распродажи цена снижается до изначального уровня", — заключил Коптев.
 
БизнесРОССИЯДеловые линииOzonWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала