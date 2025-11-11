https://1prime.ru/20251111/eksperty-864402918.html

Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами

Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами - 11.11.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие товары чаще всего заказываются россиянами

Одежда, косметика и товары для дома чаще всего заказываются россиянами в преддверии больших ноябрьских распродаж, рассказали РИА Новости в логистических... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T02:03+0300

2025-11-11T02:03+0300

2025-11-11T02:03+0300

бизнес

россия

деловые линии

ozon

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864402918.jpg?1762815789

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Одежда, косметика и товары для дома чаще всего заказываются россиянами в преддверии больших ноябрьских распродаж, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "По нашим данным, самая большая доля в объеме поставок на маркетплейсы приходится на категорию одежды — 21% от общего числа перевозок. Косметическая продукция находится на втором месте", — отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии". Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев добавил, что одежда, обувь и аксессуары, товары для дома, косметика и парфюмерия являются исторически стабильными топами для сезонных распродаж. "Мы видим рост активности в перевозках. В сентябре-октябре 2025 года объемы сделок в сегменте транспортных и логистических услуг выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил Коптев. По его словам, лидирующими каналами продаж являются маркетплейсы (Ozon и Wildberries), интернет-магазины товаров для дома и интернет-магазины отдельных брендов. "Стоит отметить, что потребители все осознаннее подходят к распродажам и ждут их для совершения покупок, несмотря на их условность. Последнее время нередки случаи, когда отложенный в корзину товар в ожидании распродажи постепенно дорожает. А в момент распродажи цена снижается до изначального уровня", — заключил Коптев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, деловые линии, ozon, wildberries